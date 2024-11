video suggerito

Olivia Rodrigo agli I-Days a Milano 2025: la data italiana del concerto e dove acquistare i biglietti Olivia Rodrigo, a pochi mesi di distanza dal suo concerto d'esordio in Italia a Bologna, ha annunciato l'unica data italiana nel 2025: sarà ospite degli I-Days il prossimo 15 luglio 2025. Qui dove e come acquistare i biglietti per l'evento.

A cura di Vincenzo Nasto

Olivia Rodrigo, foto di Comunicato Stampa

Olivia Rodrigo è una delle più apprezzate giovani popstar e, a pochi mesi di distanza dal primo concerto in Italia, lo scorso 9 giugno all'Unipol Arena di Bologna, ha annunciato nelle scorse ore l'unica data italiana nel 2025. Infatti, ospite degli I-Days 2025, si esibirà il prossimo 15 luglio all'Ippodromo Snai La Maura. Un concerto atteso per la 3 volte vincitrice dei Grammy Awards con Sour e Guts, che ha da pochi giorni concluso il suo GUTS World Tour 2024, con quasi 100 spettacoli sold-out durante il suo viaggio. Si tratta del terzo annuncio per la rassegna milanese, che solo qualche mese fa aveva annunciato anche Dua Lipa e Justin Timberlake. Sarà possibile acquistare i biglietti per il concerto di Olivia Rodrigo a Milano il 15 luglio 2025 già nei prossimi giorni, con la prima prevendita disponbile sull'App I-Days il prossimo 13 novembre. Seguiranno anche l'area riservata di Live Nation il 14 novembre, mentre la vendita generale partirà solo il 15.

Olivia Rodrigo in concerto a Milano agli I-Days 2025: la data

Il prossimo 15 luglio 2025, Olivia Rodrigo si esibirà per la seconda volta nella sua carriera in Italia. Ad ospitarla, la rassegna I-Days, che le permetterà di cantare all'Ippodromo Snai La Maura di Milano, dopo essersi esibita lo scorso 9 giugno a Bologna, all'Unipol Arena. Sarà l'unico concerto in Italia nel 2025 della cantante che concorrerà anche quest'anno ai Grammy Awards per la Miglior Canzone Scritta per un Media Visibio, grazie a Can't Catch Me Now, entrata nella colonna sonora del film The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes. Ma andiamo a vedere dove e come acquistare i biglietti del concerto.

Le informazioni sui biglietti: dove acquistarli e prezzi

Già dal prossimo 13 novembre sarà possibile acquistare i biglietti per lo show di Olivia Rodrigo agli I-Days di Milano 2025. Infatti, per i fan della cantante californiana, i biglietti saranno disponibili in prevendita sulla App I-Days dalle ore 10, mentre il secondo step comincerà solo 24 ore dopo. Per gli utenti di My Live Nation e Concerto Family, sarà possibile accedere all'acquisto del biglietto dalle ore 10 di giovedì 14 novembre. Infine, la vendita generale, su siti come Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket aprirà il 15 novembre.