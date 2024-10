video suggerito

Obama e il rap su Lose Yourself di Eminem: il video della performance al comizio di Kamala Harris Eminem ha partecipato al comizio di Kamala Harris a Detroit e, dopo aver fatto un discorso lui stesso, ha presentato Barack Obama che ha sorpreso tutti rappando qualche verso di Lose Yourself. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elena Betti

Barack Obama e Eminem al comizio di Kamala Harris a Detroit (LaPresse)

Dopo tutti gli endorsement di cantanti alla candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti Kamala Harris, potevamo aspettarci di tutto. Già dopo l’appoggio di Taylor Swift, sul sito collegato alla campagna elettorale di Harris, erano comparsi i braccialetti dell’amicizia, indossati poi anche da Tim Walz durante il dibattito tra i candidati vicepresidenti per ricordare a tutti che la pop star si è schierata dalla loro parte. Al comizio che Kamala Harris ha tenuto ieri – 22 ottobre – a Detroit in vista delle elezioni presidenziali il 5 novembre, ha partecipato anche il rapper Eminem che ha fatto un discorso in favore della candidata democratica e ha poi invitato sul palco Barack Obama. Dopo la su presentazione da parte del rapper l’ex presidente ha omaggiato il rapper cantando qualche verso della sua famosa canzone Lose Yourself.

Barack Obama tappa Lose Yourself di Eminem

Barack Obama e Eminem si sono a mala pena incrociati sul palco ma questo è bastato all’ex presidente per imbastire un simpatico siparietto. Obama ha infatti iniziato a citare qualche verso di Lose Yourself, una delle canzoni più famose di Eminem. I discorsi al pubblico di Obama sono talmente celebri e riusciti da essere studiati nei corsi di public speaking: l’ex presidente, infatti, riesce sempre a catturare l’attenzione degli spettatori e questa volta non è stato da meno. Dopo aver dato il cambio a Eminem sul palco Obama ha esordito così: "Devo dire che ho fatto un sacco di comizi. Quindi, di solito non sono nervoso, ma mi sentivo in qualche modo a seguire Eminem". Poi, legandosi proprio al tema del nervosismo, ha detto di aver notato che questa volta i palmi delle sue mani fossero sudati. È da queste parole che ha iniziato a citare alcuni versi di Lose Yourself.

“My palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, vomit on my sweater already mom’s spaghetti. I’m nervous but on the surface I look clam and ready to drop bombs, but I keep on forgetting”.

Si tratta dei primi versi della canzone dopo l’intro, che tradotti diventano: “Ho le mani sudate, le gambe deboli, le braccia pesanti, vomito sulla mia felpa gli spaghetti di mamma. Sono nervoso ma in superficie sembro calmo e pronto a sganciare bombe, ma continuo a dimenticare”. La citazione è stata colta immediatamente dal pubblico ma Obama non si è fermato lì. Dopo aver citato i versi ha infatti anche improvvisato la melodia della canzone tra le urla del pubblico colpito e, dopo gli applausi assordanti, ha poi scherzato: "Pensavo che Eminem si sarebbe esibito e io stavo per saltare fuori".

Il discorso di Eminem al comizio di Kamala Harris

Prima del simpatico siparietto di Obama, Eminem si trovava sul palco per fare un discorso in cui dava il suo appoggio alla candidata democratica nelle elezioni presidenziali che si terranno a novembre. "Penso che la vicepresidente Harris sostenga un futuro per questo paese in cui questa libertà e molte altre saranno protette e sostenute", ha detto il rapper nativo di Detroit. Eminem ha poi continuato il suo discorso invitando tutti i cittadini dello stato del Michigan ad andare a votare per Harris. "Sono qui stasera per un paio di motivi. Come molti di voi sanno, Detroit, la mia città natale, e il Michigan, significano molto per me. In vista di queste elezioni i riflettori sono puntati su di noi più che mai e penso che sia importante usare la propria voce. Quindi sto incoraggiando tutti a uscire e votare per favore". Il rapper ha poi concluso: "Penso anche che le persone non dovrebbero aver paura di esprimere le loro opinioni, e credo che nessuno voglia un'America in cui le persone sono preoccupate per le ritorsioni o per ciò che le persone farebbero se si rendesse pubblica la propria opinione".