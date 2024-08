video suggerito

Notte di San Lorenzo 2024, le frasi e le citazioni più belle sulle stelle cadenti Il 10 agosto 2024 ricorre la celebrazione della Notte di San Lorenzo, anche conosciuta come la notte delle stelle cadenti. Abbiamo raccolto le frasi, citazioni e aforismi più belle, anche per gli auguri di buon onomastico a San Lorenzo, da condividere con amici e parenti.

A cura di Vincenzo Nasto

Notte di San Lorenzo 2024

Il 10 agosto 2024 ricorre la Notte di San Lorenzo: una tradizione che si associa al passaggio dello sciame meteorico delle Perseidi, che la Terra affronta durante il periodo estivo. La festa, negli anni, ha assunto il nome di Notte delle stelle cadenti. Ma San Lorenzo si lega anche alla vita e alla celebrazione di uno dei sette diaconi di Roma, martirizzato nel 258 durante la persecuzione voluta dall'imperatore romano Valeriano nel 257. Proprio in occasione della Notte di San Lorenzo, è usuale incontrarsi con amici, familiari o partner, per godere dello spettacolo delle stelle cadenti, alzando lo sguardo al cielo. Per questo motivo, abbiamo raccolto le più belle frasi e citazioni ed i migliori aforismi da leggere assieme, da Giovanni Pascoli con la sua opera X agosto, al più recente Ed Sheeran. Le puoi trovare qui.

Le migliori citazioni e gli aforismi sulle stelle cadenti per la notte di San Lorenzo

San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per l’aria tranquilla arde e cade, perché sì gran pianto

nel concavo cielo sfavilla. (Giovanni Pascoli) A volte, di notte, dormivo con gli occhi aperti sotto un cielo gocciolante di stelle. Vivevo, allora. (Albert Camus)

Mi ero detto che una stella cadente era una stella che poteva essere bella ma per paura di brillare scappava il più lontano possibile. (Joël Dicker)

L’anima è piena di stelle cadenti. (Victor Hugo)

A volte, mentre osservo il cielo notturno, immagino le stelle che guardano dall’alto esprimendo desideri al più brillante di noi. (Richelle E. Goodrich)

Prendere al volo una stella cadente: provare ad abbracciarla forte e lei che scoppia come una bolla di sapone e svanisce. (Fabrizio Caramagna)

Ed anche le stelle cadono, alcune sia fuori che dentro, per un desiderio che esprimi te ne rimangono fuori altri cento! (Ligabue)

Le stelle cadono inciampando nel buio. (Roberto Gervaso)

A me piacciono troppe cose e io mi ritrovo sempre confuso e impegolato a correre da una stella cadente all’altra finché non precipito. Questa è la notte e quel che ti combina. Non avevo niente da offrire a nessuno eccetto la mia stessa confusione. (Jack Kerouac)

Se esprimi un desiderio è perché vedi cadere una stella, se vedi cadere una stella è perché stai guardando il cielo, se stai guardando il cielo è perché credi ancora in qualcosa. (Bob Marley)

Ho visto una stella cadente e ho pensato a te. (Ed Sheeran)

Le frasi migliori per gli auguri di buon onomastico a San Lorenzo

Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!

Il calendario oggi dice che il tuo onomastico: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!

Un grande bacio tutto per te, che hai un nome così speciale e famoso: ti auguro una giornata ricca di felicità! Buon onomastico!

Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!

Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!

Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico! Anche se nel cielo vivono miliardi di stelle, la più brillante e luminosa per me sei tu. Felice onomastico!