Nicki Minaj arrestata in Olanda per possesso di droghe leggere: "Volevano sabotarmi il tour" Nicki Minaj è stata trattenuta all'aeroporto di Amsterdam Schiphol con l'accusa di possesso di droghe leggere. La cantante, poi rilasciata, ha raccontato sui social la sua versione dei fatti. "Sembra che qualcuno sia stato pagato molto bene per tentare di sabotare un tour" ha scritto la cantante su Instagram.

Nicki Minaj, rapper statunitense di 41 anni, è stata fermata sabato 25 maggio all'aeroporto di Amsterdam Schipol con l'accusa di possesso di droghe leggere. La cantante è stata poi rilasciata e, come riporta Sky News, dovrà pagare una multa "per aver esportato illegalmente droghe leggere dai Paesi Bassi in un altro Paese". Nicki Minaj ha condiviso su Instagram un video mentre discuteva con un addetto alla sicurezza che la stava informando della perquisizione dei suoi bagagli e su X ha pubblicato diversi messaggi in cui raccontava la sua versione dell'accaduto.

Nicki Minaj fermata per possesso di droghe leggere

Nicki Minaj, diretta nel Regno Unito per un concerto a Manchester nell'ambito del suo tour mondiale, è stata trattenuta all'aeroporto di Amsterdam con l'accusa di possesso di droghe leggere. La polizia ha confermato di aver arrestato una donna americana di 41 anni senza fornire ulteriori dettagli, il commento di Robert Kapel, portavoce della polizia militare, è stato: "Non confermiamo mai l’identità di una persona in custodia, ma posso confermare che abbiamo arrestato una donna di 41 anni sospettata di aver tentato di esportare droghe leggere in un altro Paese". Kapel ha poi reso noto il rilascio della cantante che dovrà pagare una multa di cui non si conosce la cifra. È stata poi la rapper statunitense a raccontare sui social l'accaduto pubblicando un video su Instagram in cui quello un addetto alla sicurezza le spiega che le sue valigie sarebbero state perquisite."Sembra che qualcuno sia stato pagato molto bene per tentare di sabotare un tour, dopo che tutto il resto è fallito" ha scritto Nicki Minaj come didascalia del filmato.

Lo sfogo di Nicki Minaj sui social

Dopo il video condiviso su Instagram, la rapper ha pubblicato diversi messaggi su X (ex Twitter) riguardo alla vicenda. "Stanno facendo il possibile per provare a fermare questo tour" ha scritto Nicki Minaj, aggiungendo di aver filmato quanto accaduto per dimostrare di avere ragione. "Ora hanno detto di aver trovato dell’erba e che un altro gruppo di persone deve venire qui per pesare i pre-roll. Tenete presente che mi hanno preso le valigie senza consenso e il mio addetto alla sicurezza li ha già informati che quei pre-roll appartengono a lui" ha aggiunto la rapper.

La rapper si è esibita giovedì 23 maggio allo Ziggo Dome di Amsterdam e dovrebbe tornare il 2 giugno per un altro spettacolo. Il suo concerto a Manchester è stato rinviato a un'altra data.