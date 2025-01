Nick Cave annuncia quattro concerti in Italia a Lucca, Pompei e Roma: come acquistare i biglietti

video suggerito

Nick Cave ha annunciato un tour in Italia, esibendosi in quattro concerti a Lucca, Pompei e Roma per luglio 2024: ecco come acquistare i biglietti.

A cura di Redazione Music

Nick Cave (AP Photo: Chris Pizzello)

Continua a delinearsi il calendario dei concerti di artisti internazionali in Italia per questa estate. Oggi è il momento di Nick Cave che torna in Italia con un tour di quattro concerti in tre città, compreso un concerto nell'Anfiteatro degli Scavi di Pompei che si prospetta molto suggestivo. Oggi, infatti è stato annunciato il tour di quattro date del cantautore australiano in Italia: Nick Cave, infatti terrà una serie di spettacoli da solista per questa estate, con esibizioni in Svizzera, Germania, Italia, Norvegia, Lettonia, Bulgaria e Francia, accompagnato ancora una volta dal bassista Colin Greenwood.

Come acquistare i biglietti per il tour di Nick Cave

I biglietti saranno in vendita a partire da venerdì 31 gennaio a partire dalle ore 10 su Ticketone (Per maggiori info si può visitare il sito di D'Alessandro e Galli che organizza il tour). Cave si esibirà il prossimo 17 luglio in Piazza Napoleone per il Lucca Summer Festival, il 19 luglio all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei e alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma che ospiterà due serate il 21 e 22 luglio. Lo scorso anno il cantautore ha pubblicato l'ultimo album, il diciottesimo, Wild God (PIAS Recordings) – prodotto dal cantautore assieme a Warren Ellis e nominato ai Grammy Awards 2024 -, e nel descriverlo ha detto: "Spero che l'album abbia sugli ascoltatori l'effetto che ha avuto su di me. Esce dalle casse e io ne vengo travolto. È un disco complicato, ma anche profondamente e gioiosamente contagioso".

Dove si esibirà Nick Cave con Colin Greenwood in Italia

Nick Cave si esibirà assieme a Greenwood in "brani che coprono l'eccezionale carriera di Cave. Questo tour segue una serie di spettacoli da solista sold out sia in Australia che in Europa nel 2024", come si legge nella nota stampa. Ecco le date del tour:

17 LUGLIO | LUCCA SUMMER FESTIVAL | PIAZZA NAPOLEONE

19 LUGLIO | POMPEI | ANFITEATRO DEGLI SCAVI

21-22 LUGLIO | ROMA | CAVEA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE