Neonato nel parterre del concerto di Taylor Swift a Parigi, sui social la foto scatena la polemica Dopo il concerto di Taylor Swift a Parigi, è diventata virale sui social la foto di un neonato sdraiato nel parterre, con delle cuffie sulle orecchie probabilmente per non sentire la musica troppo alta. L’immagine ha scatenato la polemica dei fan e non solo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Dopo il concerto di Taylor Swift a Parigi, sta facendo il giro dei social l'immagine di un bambino. Si tratta di un neonato sdraiato per terra su una coperta, nel parterre, con delle cuffie sulle orecchie probabilmente per non sentire la musica troppo alta. Nello scatto, accanto al neonato, si vede una persona: potrebbe trattarsi di uno dei due genitori, anche se non è chiaro.

Un neonato nel parterre del concerto di Taylor Swift: l'immagine sta facendo il giro dei social

Lo scatto è stato pubblicato su X da una persona presente al concerto e in breve ha fatto il giro dei social. Nell'immagine, scattata alla La Defense Arena di Parigi, si vede un neonato di pochi mesi sdraiato su una coperta nel bel mezzo del parterre del concerto, circondato da migliaia di persone in piedi. Il piccolo indossa delle grandi cuffie sulle orecchie, probabilmente come protezione alla musica troppo alta. Non si sa chi siano i genitori, anche se è probabile che il padre sia quello poco distante. "Non sono una di quelle persone, ma personalmente chiamerei la sicurezza, se vedessi un bambino nel pit, perché non è un’area sicura per loro”, ha scritto l'utente che ha condiviso la foto.

I commenti sotto la foto e la spiegazione dell'Arena La Defense

"Essendo mamma di un bambino di queste dimensioni, non posso proprio immaginare di vederlo partecipare a un concerto", ha scritto un utente sotto la foto, che ha generato migliaia di reazioni sconvolte. "Come possono pensare che portare un bambino in questo tipo di eventi sia una buona idea?", si è chiesto invece un altro. E poi ancora: "Non riesco a immaginare quanto debba essere stato stressante per il bambino trovarsi in quell'ambiente". E anche chi ha immaginato lo scenario peggiore: "Letteralmente, se ci fosse un’emergenza e tutti dovessero correre per uscire, il bambino verrebbe calpestato o ferito. È letteralmente così sconvolgente per me che non riesco nemmeno a farlo".

Un rappresentante dell'Arena La Défense ha dichiarato a Page Six che “i termini e le condizioni generali di vendita stabiliscono che tutti i minorenni (senza alcun limite di età) in possesso di un biglietto per un concerto all'arena La Défense di Parigi debbano essere accompagnati da un adulto". Stando alla politica della sede, il piccolo era quindi sotto la responsabilità del suo tutore.