Natale 2022, 11 libri per bambini e ragazzi da mettere sotto l’albero Ecco alcuni libri per bambini e ragazzi da poter regalare a Natale: dal Il piccolo principe a Geronimo Stilton passando per Rodari e Calvino.

A cura di Redazione Cultura

Foto di Ylanite Koppens da Pixabay

Natale è periodo di strenne, ovvero i consigli di acquisto delle feste che gli editori fanno ripescando nel proprio catalogo. E ovviamente la scelta è enorme, tra novità e riedizioni, soprattutto nell'editoria per bambini e ragazzi le storie sono infinite. Ci sono grandi classici rivisti, ritradotti o illustrati ex novo, storie di natale rivisitate, storie create ex novo: si va da Charles Dickens a J.K. Rowling passando per personaggi seriali come il leone di Helen Stephens e storie anche per più grandi come quella del Pastore d'Islanda di Gunnar Gunnarson. Insomma, storie di Natale o storie buone per essere lette a Natale o, anche, un semplice regalo che possa far contento un bambino/a e ragazzo/a, perché alla fine le storie sono sempre uno dei regali più belli da fare e ricevere.

Schiaccianoci e il re dei topi – E.T.A. Hoffman, illustrazioni Iacopo Bruno (Rizzoli)

Da un racconto del 1800 arriva quella che è una delle storie più conosciute, ovvero lo Schiaccianoci che durante la notte di Natale prenda vita per battersi contro un esercito di topi e il loro malvagio re a sette teste. È l’avventura indimenticabile della piccola Marie Stahlbaum e del suo Schiaccianoci, illustrata per l'occasione da Iacopo Bruno.

La sirenetta – Hans Christian Andersen, ill. Benjamin Lacombe (Rizzoli)

Un altro grande classico è senza dubbio La sirenetta, inventata da Hans Christian Andersen, e da anni, ormai, grande classico dei racconti per bambini. La storia è quella di una sirena che deve aspettare 15 anni prima di poter salire in superficie per vedere gli umani, e quando succede si innamora di un principe per cui rinuncerà alle sue origini. In questa nuova versione le illustrazioni sono di Benjamin Lacombe che ne scrive anche l'introduzione.

Canto di Natale – Charles Dickens (BUR Natale)

Con "Canto di Natale" di Charles Dickens siamo nel campo dei libri di Natale più conosciuti, con Scrooge, diventato ormai simbolo della festività, rivisitato in tutte le forme. Banchiere avaro ed egoista, odia tutte le feste, ma la notte di Natale, spinto dalla visita del fantasma del suo socio in affari e di tre spiriti (passato, presente e futuro) l'uomo rivedrà tutte le sue convinzioni. Bur lo rimanda in stampa in occasione del Natale, dandogli un'altra veste.

Il Maialino di Natale – J.K. Rowling (Salani Editore)

Dopo Harry Potter, J.K. Rowling ha portato i suoi lettori più piccoli attraverso una storia avventurosa nata dalla perdita, da parte di Jack, di Mimalino, il suo adorato maialino di Natale. A Jack viene regalato un nuovo maialino e nonostante un'antipatia iniziale i due scenderanno nella Terra dei Perduti alla ricerca di Mimalino. Attraverseranno tante avventure per sfuggire al perdente e ai suoi vari scagnozzi cercando di salvare il migliore amico di Jack. Un instant classic.

Il Natale di Pinguino – Yoon Salina (Lapis edizioni)

Lapis edizioni manda alle stampe la storia del Natale di Pinguino, una albo di Yoon Salina per bambini e bambine da 3 a 6 anni in cui si racconta come i legami più profondi non conoscano confini. Pinguino e Pigna sono migliori amici e anche se lontani non hanno mai perso questo legame, ma vedersi è un desiderio continuo e così quando a natale Zuccotto decide di addobbare un vero album parte l'avventura di Pinguino con Violetta e il nonno alla ricerca di Pigna che si trova nella foresta e lì addobbano Pigna, ma nella notte la foresta sarà spazzata da una bufera di neve ma la magia del Natale li aiuterà a rimettere le cose a posto.

Come nascondere un leone a Natale – Helen Stephens (Nord-Sud edizioni)

Il leone di Helen Stephens è un classico per i bambini che lo hanno già visto all'opera più volte, quando bisognava nasconderlo a scuola o alla nonna. Questa volta, invece, bisogna nasconderlo proprio per Natale, e sarà sempre Iris a doverlo fare: la bambina dovrà partire per le feste con la famiglia e dovrebbe lasciarlo a casa, ma anche questa volta il suo leone si nasconderà per stare con lei. Un ottimo modo per conoscere questa saga e casomai recuperare anche i precedenti.

Il pastore d'Islanda – Gunnar Gunnarsson (Iperborea)

Quella di Benedikt è una storia che in Islanda è legata a doppio filo al Natale. Una novella perfetta per le festività, visto che si svolge proprio la prima domenica dell'Avvento quando il pastore islandese deve riportare a casa tutte le pecore smarrite tra i monti. A fargli compagnia, da anni, ormai, ci sono solo il cane Leó e il montone Roccia. Tra solidarietà, tempeste di neve, e amicizia, Gunnar Gunnarsson porta il lettore in una storia che da racconto d'avventura si fa parabola universale.

Il Pianeta degli alberi di Natale – Gianni Rodari, ill. Miguel Tanco (Einaudi Ragazzi).

Il pianeta degli alberi di Natale è un libro di Gianni Rodari che Einaudi ragazzi ripropone con le illustrazioni di Miguel Tanco. Un libro di narrativa per bambini dai 9 anni ma che, come vale sempre per lo scrittore, è perfetto anche per gli adulti. È un viaggio spaziale per grandi e piccoli quello che intraprende Marco, il protagonista del romanzo che parte dal suo cavallo a dondolo alla scoperta di un pianeta dove ogni giorno è Natale, in cui i robot che lo abitano esaudiscono i desideri degli abitanti e in cui non esistono conflitti.

I nostri antenati – Italo Calvino (Mondadori)

I nostri antenati è un libro in cui sono raccolti tre dei romanzi più noti di Italo Calvino: "Il visconte dimezzato", "Il barone rampante" e "Il cavaliere inesistente", storie "sul come realizzarsi esseri umani", accomunate dall'essere inverosimili, come disse lo stesso scrittore è "di svolgersi in epoche lontane e in paesi immaginari". "un viaggio in tre tappe dentro la vita delle creature monche, marginali e invisibili, cioè di quelli che oggi individuiamo come outsider. Ha per protagonisti tutti coloro che si aggirano per il mondo privati di una parte di sé e perciò del mondo sentono più forte il dolore, oppure che il dolore lo avvertono talmente acuto da scappare a nascondersi agli occhi degli altri e a loro stessi, scegliendo di mimetizzarsi in un eterno pellegrinaggio sugli alberi o di dissolversi dentro un’armatura" come scrive nella prefazione della nuova edizione Mondadori Nadia Terranova.

Il piccolo principe – Antoine de Saint-Exupéry, ill. Beatrice Alemagna (Mondadori)

Il piccolo principe è uno di quei classici che non ha bisogno di presentazioni. Scritto da Antoine de Saint-Exupéry è il libro per ragazzi più venduto al mondo. "Un personaggio venuto dallo spazio, che vola di pianeta in pianeta facendo domande insistenti sul senso delle cose, che passa con disinvoltura da un mantello da prin- cipe a una tuta da aviatore con sciarpa gialla. È innamora- to di un fiore. Fa amicizia con una volpe. Il libro finisce che non si sa bene come finisce. Forse il piccolo principe è felice, forse no, dipende se la pecora ha mangiato o no il fiore" si legge nella prefazione della nuova versione Mondadori tradotta da Chandra Livia Candiani e illustrata da Beatrice Alemagna, una delle illustratrici più amate dai ragazzi.

Le origini del Regno della Fantasia – Geronimo Stilton (Piemme)

Non può mancare Geronimo Stilton nei consigli di Natale. Piemme ha ripubblicato il libro "Le origini del Regno della Fantasia" in cui, appunto, si ripercorre la nascita proprio del regno a partire dal 21 dicembre giorno in cui Geronimo, tornando a casa dal lavoro, incontra una vecchina che gli chiede aiuto dopo aver perso il suo anello che Geronimo trova ma non riesce a dare indietrio alla vecchina perché questa è sparita. "Tentando di rintracciarla, Geronimo arriva nella Piazza della Fantasia, dove sente i dodici rintocchi della mezzanotte… Proprio in quel momento, un'aquila maestosa lo afferra con i suoi artigli e lo conduce volando nel Regno dei Sogni. Inizia così una fantastica avventura, che metterà Geronimo sulle tracce dell'Uovo d'Oro dei Sogni, a cui risalgono le origini del Regno della Fantasia".