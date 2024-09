video suggerito

Morto Will Jennings, autore da Oscar per la canzone di Titanic e di Ufficiale e gentiluomo Morto all'età di 80 anni il paroliere che ha vinto due volte l'Oscar a 15 anni di distanza Il primo nel 1983 per "Up Where We Belong" del film "Ufficiale Gentiluomo", poi nel 1998 per "My Heart Will Go On", cantata da Celine Dion per il film Titanic.

A cura di Andrea Parrella

È morto a 80 anni il musicista statunitense Will Jennings, paroliere di canzoni di enorme successo, premiato con due Oscar per aver dato vita a "My Heart Will Go On", canzone cantata da Celine Dion e colonna sonora di "Titanic", ma anche "Up Where We Belong", celebre per il film "Ufficiale Gentiluomo". La scomparsa del musicista è avvenuta venerdì 6 settembre nella sua casa di Tyler, in Texas, all'età di 80 anni. A dare l'annuncio della morte di Will Jennings è stato un portavoce della famiglia, che ha dato la notizia a "Variety" e al "The Hollywood Reporter", parlando di una situazione di salute che da anni andava complicandosi.

La vittoria dell'Oscar con Titanic nel 1998

Will Jennings è stato un paroliere molto celebrato e diversi sono stati i riconoscimenti per lui nel corso della carriera, in particolare negli ultimi anni quando aveva già conseguito i successi principali. Ad esempio nel 2006 era stato inserito nella Songwriters Hall of Fame, a quasi 10 anni di distanza dal suo secondo Oscar per la canzone "My Heart Will Go On", che era stata magistralmente interpretata da Celine Dion nel film "Titanic" (1997) diretto da James Cameron, tra i film più premiati della storia agli Oscar. Nel caso della canzone che fa da colonna sonora ed elemento portante di Titanic, Jennings aveva collaborato per le musiche con James Horner, che più volte aveva lavorato al suo fianco in carriera.

Il primo Oscar nel 1983

Il primo grande riconoscimento a livello era però giunto nel 1983, quando Jennings, insieme a Jack Nitzsche e Buffy Sainte-Marie, aveva vinto l'Oscar per "Up Where We Belong", canzone di "Ufficiale e gentiluomo", film diretto da Taylor Hackford che vedeva nel cast Richard Gere e Debra Winger e conserva una delle scene più celebri della stria del cinema. In carriera Jennings ha vinto anche tre Grammy e due Golden Globe, oltre alla candidatura a un altro Oscar nel 1981 per la canzone "People Alone" del film "The Competition" (1980) diretto da Joel Oliansky e con protagonisti Richard Dreyfuss e Amy Irving.

