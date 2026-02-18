Morto Vincenzo D’Agostino, il ricordo di D’Alessio e Da Vinci: “Il poeta dell’amore ci ha lasciati in silenzio”

Gigi D’Alessio e Vincenzo D’Agostino

Il paroliere Vincenzo D'Agostino è morto a 65 anni a causa di un arresto cardiaco, benché stesse male da molto tempo. Non riuscirà, quindi, a esaudire il sogno di salire sul palco del Palapartenope assieme a tutti gli artisti a cui ha prestato le parole per le loro canzoni. D'Agostino è stato uno dei parolieri napoletani più prolifici, autore di successi per Gigi D'Alessio, Sal Da Vinci, Gigi Finizio, tra gli altri; ha scritto canzoni come "Cient'ann" e "Mon amour" ma anche "Rossetto e caffè". Nell'ultima intervista, pubblicata da Fanpage, ha raccontato i suoi esordi: "Sono nato, come tutti i miei coetanei, fan dei Pink Floyd e dei Deep Purple: quella era la musica. Poi mio papà mi regalò la prima batteria. Da lì cominciai ad avere le prime nozioni fino a formare una band".

Sono tantissimi gli artisti che hanno voluto salutarlo. Gigi D'Alessio ha postato una foto in cui sono assieme, scrivendo semplicemente: "Senza parole". Era lui l'artista a cui D'Agostino era più legato. Nell'intervista a Fanpage, infatti, disse: "Affettivamente sono legato a lui. Siamo insieme da 40 anni, con un piccolo periodo di separazione, ma poi ci siamo ripresi. Naturalmente stimo molto anche Gigi Finizio, Sal Da Vinci, Sannino e un po’ tutti gli altri artisti che cantano le mie canzoni, ma il legame affettivo più forte è con Gigi D’Alessio". Insieme hanno scalato le classifiche, a partire dal Sanremo 2000: "Eravamo proprio sotto, sotto i fucili" spiegò raccontando il pregiudizio: "Salimmo sul palco il martedì per la prima volta e il mercoledì mi chiamò la BMG per dire: ‘400.000 copie vendute in un solo giorno'. Quella è stata la più grande vittoria".

Nei commenti al post di Gigi D'Alessio è intervenuto anche il figlio LDA, tra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo, che ha scritto: "Ancora non ci credo… riposa in pace zio". Un altro artista che calcherà il palco dell'Ariston e ha voluto ricordarlo è Sal Da Vinci: "Il poeta dell’amore ci ha lasciato in punta di piedi se ne andato senza fare rumore, grazie Vincé, grazie per aver dato voce alla mia musica, facendola vivere con le tue parole, le tue poesie , grazie per aver condiviso con me tante belle cose, la tua inesauribile arte resterà nell’aria e durerà più dei ricordi, grazie Vincé, ti ho voluto un bene dell’anima e tu ne hai voluto altrettanto a me… vivrai nel mio cuore e sopratutto nella mia voce per sempre".

"Ci conoscemmo 45 anni fa" scrive Gigi Finizio. "Da quel momento diventammo prima Amici fraterni e poi insieme autori di tante storie nostre, riconobbi in te il Genio, ma mi affascinava soprattutto la tua follia, con la quale riuscivi a rendere le tue scritture particolari e diverse dal solito. Mi mancherà la tua ironia ma soprattutto il tuo cuore e la tua Poesia. Buon viaggio (Enzu’)". D'Agostino stava preparando una serata speciale al Palapartenope per il 3 aprile prossimo, un evento già sold out da mesi che avrebbe visto sullo stesso palco D'Alessio, Da Vinci, Franco Ricciardi, Andrea Sannino, che aveva scritto "Caro Vincenzo….questa mattina il Teatro Sannazzaro, questa sera tu. In un solo giorno abbiamo perso due pilastri della nostra città, della cultura napoletana nel mondo. Ma tu Vincé…tu sei un dolore troppo grande da accettare". Un dolore che unisce il mondo della musica napoletana che si stringe attorno all'uomo che gli aveva dato le parole per raccontarsi.