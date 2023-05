Morto Martin Amis, lo scrittore e autore di “Money” aveva 73 anni È morto all’età di 73 anni, lo scrittore britannico Martin Amis, autore di libri assai noti come “Money” e “La freccia del tempo”. A darne notizia è stata la moglie che ha rivelato anche la causa del decesso al New York Times.

È morto all'età di 73 anni lo scrittore britannico Martin Amis, autore di romanzi noti per lo stile sarcastico e considerati tra i titoli migliori della letteratura postmoderna inglese, come "Money" e "La freccia del tempo". Ad annunciarne la scomparsa è stata la moglie, la scrittrice Isabel Fonseca, come riportato dal New York Times, la quale ha rivelato anche le cause del decesso. Lo scrittore era stato colpito da un tumore all'esofago.

Amis è stato autore di 15 romanzi, tra i quali spicca anche un memoir, pubblicato nel 2000 dal titolo "Experience", ma ha firmato anche raccolte di saggi e racconti. I suoi scritti hanno sempre messo in luce l'eccesso del consumismo, le modalità di informazione dei tabloid inglesi e il loro modo di plasmare la cultura, con una sagacia e una vena comica e al contempo catastrofica, che l'hanno portato ad essere uno degli scrittori più riconoscibili della sua epoca, in grado di rivoluzionare la letteratura postmoderna britannica. Tra le tematiche da lui trattate, però, emergono anche argomenti di carattere storico, di fatti sono note le analisi di Amis sulle atrocità di Stalin, la guerra al terrore e l'eredità dell'Olocausto.