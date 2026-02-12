Morto Dario Antisei, il filosofo aveva 86 anni: l’allievo di Karl Popper fu padre del liberalismo italiano

È morto a 86 anni il filosofo Dario Antiseri, allievo di Popper e figura centrale del pensiero liberale italiano, autore e docente universitario di rilievo.

Dario Antiseri

È morto a 86 anni Dario Antiseri. Il filosofo è scomparso nella sua casa di Cesi di Terni, a causa di una lunga malattia che lo aveva anche portato a interrompere le sue uscite pubbliche. Allievo di Karl Popper, Antiseri, autore con Giovanni Reale di uno dei manuali di filosofia più utilizzati nei licei italiani, è stato uno dei padri del pensiero liberali italiano: dopo essersi laureato all'Università di Perugia, infatti, continuò a studiare in vari atenei europei. Con il filosofo austriaco continuò a tenere una corrispondenza epistolare e le sue idee furono ispirate e forgiate da "La società aperta" del filosofo austriaco: "La società aperta è una società aperta a più prospettive, a più idee e ideali, diversi e magari contrastanti. A più visioni filosofiche, religiose, economiche e politiche del mondo e alla maggiore quantità di critiche" disse intervistato a diMartedì da Giovanni Floris.

"Nel nostro Paese c’è la bizzarra idea di ritenere il liberale un difensore dei ricchi, ma nessun pensatore liberale ha mai considerato la libertà slegata dalla solidarietà" disse in un'intervista all'Huffington Post, cercando di smontare le critiche che venivano poste al pensiero liberale. Per anni si è scontrato col pensiero marxista che non accettava la visione popperiana del mondo. Il suo ultimo lavoro, pubblicato – come altri – da Rubbettino editore si intitolava "I dubbi del viandante", caratterizzato dal rifiuto di ogni dogmatismo: "Una riflessione profonda ma accessibile sull’incertezza del sapere scientifico, la fragilità dei fondamenti filosofici e l’urgenza di una domanda etica che trova risposta soltanto nella scelta"

Assieme a Giovanni Reale, quindi, è stato autore di uno di "Storia della filosofia dalle origini a oggi" (Bompiani), uno dei manuali di storia della filosofia per i licei più diffuso in Italia. Antiseri ha insegnato presso la cattedra di Filosofia della scienza all’Università di Padova, nel corso di specializzazione in Filosofia della scienza, di cui è stato anche direttore per alcuni anni. Nel 1989 è stato promotore, presso la Luiss Guido Carli, del Centro di metodologia delle scienze sociali, e fu preside della Facoltà di Scienze politiche alla Luiss di Roma tra il 1994 e il 1998. Nel febbraio del 2002 è stato insignito di una laurea honoris causa presso l'Università di Mosca, proprio insieme a Giovanni Reale.

"Forse i grandi maestri non muoiono mai davvero – ha dichiarato l'editore Florindo Rubbettino – Le loro idee continuano a vivere nel cuore e nella mente di chi le ha apprese dalla loro viva voce e a vibrare con vigore dalle parole incise nelle pagine dei libri che hanno scritto. Questo pensiero mi è di grande conforto in un momento di dolore personale e di tutta la casa editrice come quello che stiamo vivendo per la sua morte".