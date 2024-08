video suggerito

Morgan: "Chi esce di galera fa dischi, io non lavoro più se vengo accusato da una fuori di testa" Morgan torna sui social per lamentarsi del trattamento subito dopo il caso con Angelica Schiatti: "Questa cosa, ragazzi, non va bene, non è democratica".

Dopo il lungo sfogo di qualche giorno fa, Morgan torna sui social per lasciare un messaggio in cui lancia un'invettiva contro "una fuori di testa che cerca visibilità" e per chiedersi cosa ne sarà del suo futuro lavorativo. Sul suo profilo Instagram aveva già condiviso un post in cui denunciava "il trattamento subito nell'ultimo periodo", riferendosi alla tempesta mediatica che lo ha colpito dopo il caso con la sua ex fidanzata Angelica Sacchi (che lo ha accusato di stalking e diffamazione): "Perché mi insultate? Perché mi avete tolto il lavoro? Perché mi avete annullato, zittito, disprezzato e fortemente brutalizzato in massa?"

Morgan: "I cantanti che vanno in galera fanno dischi, io non lavoro più"

"Mi volete spiegare perché se qualunque cantante entra ed esce dalla galera fa figo e lavora e fa dischi e se io vengo semplicemente accusato da una fuori di testa che cerca visibilità io addirittura non posso più lavorare? – si chiede Morgan in un post condiviso sul suo profilo Instagram – Questa cosa, ragazzi, non va bene, non è democratica, e non importa se io vi sto simpatico o no, andate oltre, non può essere fatto a nessuno, a nessun cittadino".

Morgan disattiva i commenti ai suoi post: "Ma cosa pubblico a fare ste cose? Tanto non capite nulla"

In un altro post condiviso sul suo profilo Instagram, Morgan si rivolge ai suoi follower: "Ma cosa pubblico a fare ‘ste cose? Tanto non capite nulla, siete la quintessenza della fesseria". E ancora: "Siete proprio una popolazione scadente, a me cadono le palle a voi cade la mente, non avete imparato niente, e si vede guardando questa nazione e la sua gente, tra banalità grigiore e musica pacchiana, tra ignoranza e viltà popolate il luogo più esiziale del mondo, l’Italia digitale, dove persino l’elefante bianco va a morire". Parole a cui fanno seguito la decisione di voler disattivare i commenti al suo profilo social per evitare di leggere commenti negativi.