Michela Murgia esordisce davanti a Erin Doom e Maurizio De Giovanni, bene il ritorno di Peter Cameron Settimana di esordi importanti per il mondo dei libri, con Michela Murgia che esordisce davanti a Erin Doom e Maurizio De Giovanni.

A cura di Redazione Cultura

Vola in prima posizione al suo esordio Michela Murgia con il suo ultimo libro "Tre ciotole" pubblicato da Mondadori. La scrittrice sarda si prende la prima posizione nella settimana in cui esordisce anche il terzo libro di Erin Doom, Stigma, sempre per Magazzini Salani. Era una settimana importante di esordi, visto che in terza posizione troviamo anche il nuovo appuntamento in libreria con Maurizio De Giovanni che pubblica "Sorelle. Una storia di Sara", libro che esce sempre per Rizzoli. ERa un esordio molto atteso quello della scrittrice sarda che tornava con la forma romanzo, dopo alcuni saggi usciti negli anni scorsi e soprattutto per un libro che affronta la sua malattia, comunicata al grande pubblico con un'intervista al Corriere della Sera in cui spiegava di avere un carcinoma renale al quarto stadio.

Nella stessa intervista spiegava che era un libro autobiografico: "È il racconto di quello che mi sta succedendo, diagnosi compresa. Un carcinoma renale al quarto stadio, da qui non si torna indietro" aveva detto, raccontando che "Il cancro non è una cosa che ho; è una cosa che sono" come le ha spiegato il medico e come si legge anche all'inizio del libro, che parte proprio con la diagnosi all'interno dello studio dell'oncologo che deve spiegarle quello che ha e una conversazione sulla lingua con cui chiamare il tumore e l'introduzione di uno degli amori di questi ultimi anni della scrittrice, ovvero il coreano, che ha cominciato a studiare dopo la passione per i BTS. Lo chiamerà "AM", partendo proprio dal coreano.

Un altro ritorno molto atteso era quello di Erin Doom, la scrittrice bestseller grazie a libri come "Fabbricante di lacrime" e "Nel modo in cui cade la neve" che poche settimane aveva svelato la sua identità e il suo nome (Matilde) in diretta a Che tempo che fa da Fabio Fazio, dando anche il via al suo instore tour. La scrittrice esordisce in seconda posizione, quindi, con un po' disorpresa visto quello a cui ci ha abituato negli anni scorsi. Tra gli autori stranieri, invece, esordisce bene Peter Cameron, autore di "Un giorno questo dolore ti sarà utile", di cui Adelphi ha pubblicato la raccolta di racconti "Checosa fa la gente tutto il giorno?".