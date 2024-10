Max Pezzali, il 12 luglio 2025 il concerto all’Autodromo di Imola, quando e dove acquistare i biglietti

video suggerito

A cura di Elena Betti

Max Forever, il tour di Max Pezzali, continua. Per l’occasione il tour cambierà anche nome in Max Forever grand Prix – La festa continua… in pista. Ad annunciare l’evento unico è stato il cantante stesso via social, il concerto sarà l'ultima data del tour nei palazzetti di Milano e Roma che inizierà a dicembre. I biglietti saranno disponibili dalle 14 di domani, 2 ottobre.

L’annuncio del concerto

L’annuncio di Max Pezzali è arrivato sui social insieme a un grande traguardo, quello del sold out di tutte le 17 date che il cantante ha in programma nei palazzetti di Roma e Milano che inizieranno a dicembre. Nello specifico Max si esibirà all’Unipol Forum di Assago a Milano il 28, 29 e 30 dicembre 2024 e il 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 gennaio con il tour Max Forever – Questo Forum non è un Albergo. I concerti poi proseguiranno a Roma con Max Forever – Questo Pala non è un Albergo. I concerti si terranno al Palazzo dello Sport il 24, 25, 26, 28 e 29 gennaio e l’1 e il 2 febbraio 2025. Imola sarà quindi l’ultima data del tour che per l’occasione cambierà di nuovo nome in Max Forever grand Prix – La festa continua… in pista.

"Annunciare un evento come Imola rappresenta per me l’emozione totale, la celebrazione assoluta di questo periodo professionale e di vita che non smette di regalarmi incredibili soddisfazioni. È un punto d’arrivo importante, e insieme una grande responsabilità. È la chance di dimostrare al pubblico di poter offrire uno show di livello sempre più alto. Le persone escono da questi live con la voglia di tornare, perché si divertono e vivono un momento di condivisione collettiva”, ha scritto Pezzali su Instagram.

I biglietti del concerto

I biglietti dell’attesa data all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola saranno acquistabili a partire da domani, 2 ottobre. La vendita inizierà alle 14 su Ticketone e nei punti vendita autorizzati a partire dalle 11 di lunedì prossimo (7 ottobre). Per conoscere i prezzi dovremo attendere l’apertura della vendita domani pomeriggio.