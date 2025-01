Marco Mengoni svela una curiosità su Parole in circolo: “Trovare un titolo fu difficile, una sfida”

video suggerito

A cura di Redazione Music

Marco Mengoni (Matteo Secci / LaPresse)

Era il 29 gennaio del 2016 quando fu pubblicata Parole in circolo, secondo singolo estratto da Le cose che non ho, quarto album in studio di Marco Mengoni e secondo capitolo – la prima canzone pubblicata fu Ti voglio bene veramente – della Trilogia che aveva visto l'uscita di Parole in Circolo e avrebbe visto tre anni dopo quello di Atlantico. Una trilogia che avrebbe anticipato la seconda, composta da Materia (Terra), Materia (Pelle) e Materia (Prisma) usciti rispettivamente nel 2021, 2022 e 2023, confermando il cantautore di Ronciglione come un artista che ama guardare la propria musica in prospettiva.

E in occasione dell'anniversario dell'uscita di Parole in circolo Mengoni ha pubblicato un video in cui si esibisce live con la canzone e dà qualche informazione sulla difficoltà di trovare un titolo per quella canzone. Titolo che poi sarebbe stato scelto addirittura come quello per il primo album, prima ancora dell'uscita della canzone poco tempo dopo (i due album uscitono a pochi mesi di distanza, quindi la canzone esisteva già): "Fu difficile trovare un titolo a questa canzone, a tratti una sfida. La musica dà sempre modo di riscattarsi, di raccontarsi, di manifestarsi e di sognare anche se con i piedi ben saldi a terra. Le parole sono e saranno sempre libertà, non smettiamo mai di ascoltarci".

Marco Mengoni, intanto, continua a tenersi in alto nelle classifiche dei singoli in radio: la sua Mandare tutto all'aria, scritta assieme a Calcutta e Davide Petrella, infatti, è ancora terza nell'Airplay delle classifiche settimanali dei brani più trasmessi dalle radio italiane, mentre tra qualche mese partirà il tour negli stadi che lo vedrà impegnato a partire dal 21 giugno con la data zero a Lignano Sabbiadoro (Stadio Comunale G. Teghil) per poi farà tappa il 26 giugno a Napoli (Stadio Diego Armando Maradona), per poi proseguire il 2 luglio a Roma (Stadio Olimpico), il 5 e il 6 luglio a Bologna (Stadio dall’Ara), il 9 luglio a Torino (Stadio Olimpico), il 13 e il 14 luglio a Milano (Stadio San Siro), il 17 luglio a Padova (Stadio Euganeo), il 20 luglio a Bari (Stadio San Nicola) e si concluderà con due date, il 23 e 24 luglio a Messina (Stadio San Filippo).