Mahmood riceve un pacco di "cileni ripieni di zucchero": il meme diventa realtà "Tuta Gold" ha conquistato il doppio disco di platino. Mahmood ha festeggiato il risultato scartando un regalo molto particolare: un pacco di "cileni ripieni di zucchero", prodotto inventato sulla base del fraintendimento di una frase della sua canzone.

Il brano Tuta Gold di Mahmood è doppio disco di platino. Ma se la canzone in gara a Sanremo – con un totale di 200mila copie tra download e stream e con oltre 50 milioni di stream su Spotify – è diventata virale, la ragione non è solo l'indiscussa qualità musicale. Tra i motivi che hanno contribuito al successo del brano, ci sarebbe anche un esilarante misunderstanding sonoro sul quale lo stesso Mahmood non esita a scherzare. Il ritornello "I gilet neri pieni di zucchero" si presterebbe, infatti, a un duplice ascolto, quello ufficiale e quello frainteso: "i cileni ripieni di zucchero". Prodotto di cui il cantante, di recente, ha pubblicato una foto in un post.

Mahmood a Che Tempo Che Fa: "Mi è arrivato un pacco di cileni ripieni di zucchero"

"Io sono uno di quelli intelligentoni che aveva capito ‘cileni ripieni di zucchero‘" scherza Fabio Fazio con Mahmood nella puntata di Che Tempo Che Fa del 10 marzo. Una frase a cui il cantante risponde: "A casa mi è arrivato uno scatolone alto 1,60 con un pacco di ‘cileni ripieni di zucchero‘". Poco dopo, Mahmood pubblica sui social un carosello di fotografie celebrando il doppio disco di platino, condividendo anche un video in cui scarta una mega confezione del prodotto dei "cileni ripieni di zucchero". I biscotti non esistono ma qualcuno nei commenti sperava che fossero in commercio.

Cosa sono i "cileni ripieni di zucchero"

Durante e post Sanremo, Mahmood ha spesso scherzato sul fraintendimento del ritornello del brano Tuta Gold. Se Fiorella Mannoia era stata accusata di bestemmiare, con Internet che ha trasformato in meme il suo "orgogliosa e canto", per Mahmood invece il malinteso è stato "più dolce". A fare chiarezza sul passaggio è stato il cantante che in più di un occasione, oltre a scherzarci su, aveva chiarito che le parole del testo fossero proprio: "gilet neri pieni di zucchero". Frase che, come tutta la canzone, sembrerebbe essere una metafora: il capo di abbigliamento dovrebbe essere quello che a volte viene indossato dai pusher, mentre lo zucchero rappresenterebbe la cocaina.

