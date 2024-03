Mahmood raggiunge l’oro con l’album, Geolier e Annalisa doppio platino con le canzoni di Sanremo Sanremo continua a certificare e questa settimana raddoppiano i platini Geolier e Annalisa, mentre Mahmood fa oro con l’album. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mahmood e Annalisa (LaPresse)

Altra settimana, altro giro di certificazioni per i cantanti italiani e internazionali, con un occhio in particolare a quanto è successo alle canzoni e agli artisti che sono saliti sul palco dell'Ariston. Il Festival di Sanremo, infatti, continua e spingere i brani che hanno concorso anche quest'anno e in poche settimane hanno totalizzato centinaia di milioni di stream e decine e decine di certificazioni, tra album e singoli. Questa settimana, per esempio, nelle uniche tre certificazioni degli album, c'è anche Mahmood che con il suo ultimo Nel letto degli altri, dov'è inclusa anche Tuta Gold ha raggiunto l'oro a poche settimane dal debutto.

Gli ottimi risultati di Mahmood

Ma anche altri artisti hanno potuto godere di ottimi riscontri per quanto riguarda le canzoni. Dopo aver collezionato il doppio platino con la canzone che si è classificata sesta all'ultimo Sanremo, ma che col senno di poi, ha avuto maggiore successo delle altre, Mahmood ha anche ottenuto la certificazione d'oro per l'album "Nel letto degli altri" che ha collezionato 25 mila tra download e stream (sia in abbonamento che free, ma con pesi diversi), dopo aver debuttato in testa alla classifica Fimi nella settimana d'esordio ed esserci comunque tornato la settimana scorsa, a dimostrazione di quanto l'album del cantautore milanese sia piaciuto, con varie canzoni che hanno superato il milione di ascolti e con Cocktail d'amore a quasi 7 milioni e Paradiso, con Chiello e Tedua, oltre i 2 milioni.

Platino anche per Rose Villain

Bene anche gli altri nomi che hanno conquistato il podio all'ultimo Festival. A raggiungere la doppia certificazione di platino, quindi un totale di oltre 100 mila tra download e stream ci sono anche I p' me, tu p' te di Geolier che ha scavallato i 50 milioni di stream e così, assieme anche a Sinceramente di Annalisa, terza classificata al Festival, diventano tre le canzoni che hanno raddoppiato il platino. Ottimo il risultato anche per Rose Villain, la cantante, infatti, ha raggiunto il platino con la sua Click Boom! che ha superato i 24 mln di stream, è ottava tra i singoli FIMI e ha trascinato anche l'album Radio Sakura che ha esordito al terzo posto della classifica degli album.

Le altre certificazioni dei cantanti di Sanremo

Non esiste una corrispondenza netta tra il successo di un artista e di una sua canzone con le certificazioni degli altri brani di quel cantante, ma sicuramente la visibilità ne regala anche alla sua produzione precedente e così non è un caso, probabilmente, che altre canzoni di artisti sanremesi sono state certificate, questa settimana. Mon amour di Annalisa raggiunge il quinto disco di platino, consolidando il successo della cantante, mentre Mr.Rain ne raggiunge tre con Fiori di Chernobyl. Benché La Noia non sia ancora doppio platino, Angelina Mango può festeggiare questo risultato con Che t"o dico a fà, mentre Gazzelle raggiunge l'oro con Flavio.