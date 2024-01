Lutto per Umberto Tozzi: è morto il fratello Franco, anche lui musicista È morto a 79 anni Franco Tozzi, fratello di Umberto Tozzi. Anche lui era un musicista. Divenne famoso con la canzone “I tuoi occhi verdi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Lutto per Umberto Tozzi. È morto a 79 anni il fratello del cantante, Franco Tozzi, anche lui musicista. Divenne popolare negli anni Sessanta, al punto che Umberto debutto da chitarrista proprio nella band del fratello, i Kansas. Tozzi divenne famoso con la canzone “I tuoi occhi verdi”, brano che riuscì a vendere addirittura 800mila copie, un numero oggi impensabile.

Umberto Tozzi: “Un momento di grande dolore”

Nato a Rodi Gargano (Foggia), si trasferì insieme alla famiglia a Torino negli anni Sessanta. Dopo avere trovato lavoro presso lo stabilimento Lancia di Chivasso, decise di dimettersi per abbracciare la carriera musicale. “Ringrazio dal profondo del cuore tutte le persone che mi sono vicine in questo momento di grande dolore. Riposa in pace, Franco”, ha scritto Umberto Tozzi in un messaggio postato sulla sua pagina Facebook.

Lo stop alla carriera a causa del servizio militare

Franco Tozzi dovette temporaneamente fermare la sua attività musicale a causa della chiamata al servizio militare che gli impedì di godersi quel successo e capitalizzarlo con la produzione di nuovi brani da lanciare sulla scia di quel record di vendite. Al ritorno, nel 1966, partecipò al Festival di Sanremo con la canzone “Io non posso crederti”. A partire da quel momento la sua carriera proseguì all’ombra dell’enorme successo ottenuto dal fratello Umberto che divenne una vera e propria star della musica italiana con milioni di copie vendute. Franco Tozzi, nel corso della sua carriera, ha pubblicato numerosi singoli e sei album. La notizia della scomparsa del fratello Franco arriva a pochi giorni dall’inizio della prossima edizione del festival di Sanremo durante la quale Umberto Tozzi salirà sul palco per affiancare i The Kolors durante la serata dei duetti. Insieme, porteranno sul palco alcuni tra i più grandi successi del cantautore.