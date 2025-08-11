Loredana Bertè e Renato Zero fanno pace dopo 30 anni di litigio: l’abbraccio sul palco

Dopo 30 anni di litigio, Loredana Bertè e Renato Zero hanno fatto pace, sigillandolo con un abbraccio sul palco di La Spezia dove la cantante era in concerto: “Siamo i migliori anni della nostra vita” ha detto il cantante.

L’abbraccio tra Renato Zero e Loredana Bertè

Loredana Bertè e Renato Zero hanno ufficialmente fatto pace, e lo hanno fatto anche pubblicamente durante il concerto che la cantante ha tenuto in Liguria per il suo tour. I due artisti che sono stati amici per la pelle per tantissimi anni, da un po' di tempo non si parlavano più e a poco erano servite le richieste di conciliazione soprattutto da parte di Bertè che aveva espresso il suo dolore anche durante un'intervista a Belve, la trasmissione di Rai 2 condotta da Francesca Fagnani. E così dopo anni la pace è stata siglata sul palco di Piazza Europa a La Spezia, il 10 agosto, dove è approdato il suo tour "50 anni da ribelle".

La riconciliazione sul palco

Nei video, infatti, si vede Renato Zero salire sul palco mentre ancora vanno le note di Una stupida scusa la canzone con cui Bertè ha rinnovato la sua collaborazione coi Boomdabash dopo il successo di Non ti dico no. Il cantante si è avvicinato al microfono con al suo fianco la cantante e ha voluto renderle omaggio con queste parole: "Ci tenevo a venire fin qui per ricordare a Loredana che noi siamo i migliori anni della nostra vita" prima di urlare, rivolto al pubblico: "Loredana, un mito!" scatenando le urla del pubblico, ma soprattutto un lungo abbraccio tra i due, con Bertè che lo ha anche voluto baciare.

Come nasce il litigio tra Bertè e Zero

Quella tra i due artisti è la storia di una lunghissima amicizia, spesso Bertè ha detto di aver passato più tempo con Zero che con sua sorella Mia Martini, finché un litigio li ha definitivamente allontanati. Pare che il motivo scatenante di questo scontro siano questioni economiche nate a seguito di un lavoro spalla a spalla per un nuovo album dell'artista. In un'intervista del 1996, infatti, Bertè disse che era stata costretta a denunciarlo e il motivo furono alcuni diritti di canzoni scritte dalla cantante negli studi di Fonopoli – un progetto utopico di Zero di cittadella della musica mai completamente terminato – che il cantante le avrebbe rubato.

L'accusa della cantante all'amico

Loredana Bertè aveva accusato il migliore amico di averla parcheggiata, come aveva fatto la major per cui era sotto contratto: la cantante aveva chiuso un disco con una canzone di Zero che poi aveva ritirato. L'accusa era che lui si fosse impuntato su una questione artistica nata da una divergenza che avevano avuto in sala dove i toni si erano alzati perché, per esempio, lui voleva toni più morbidi di quelli che prevedeva lui: "Due mesi sono stata ‘sequestrata' a casa di Renato a Roma. Studio suo, fonico suo, ma le canzoni sono mie. Quindi a un certo punto, quando non si riusciva più a parlare, siamo stati costretti a urlare. Renato non capisce di rock e l'ho dovuto denunciare perché io non posso lavorare per colpa di Renato ed è una situazione gravissima"

La richiesta di pace

Durante un'intervista a belve del 2024, Loredana Bertè era tornata proprio sulla sua amicizia e sul suo contrasto con Zero, sottolineando ancora una volta quanto le mancasse: "Nella mia vita c’è stato sempre, quindi oggi che sono anni che non parliamo, mi manca molto". Quando l'anno prima avevano chiesto a Zero di cosa pensasse dell'amica aveva risposto, sarcasticamente, che da quando non si frequentavano più lei era migliorata, evidenza del fatto che forse sarebbe stato meglio che avessero continuato ad amarsi a distanza "e a mantenere fede alla promessa di non lasciarci mai perché il cuore sa dove andare". Per fortuna, oggi, le cose sono cambiate e oltre all'amore a distanza c'è stato un abbraccio.