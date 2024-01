Lo sfogo di Sangiovanni contro alcuni fan: “Siete ridicoli, la gente soffre per colpa vostra” Sangiovanni si è sfogato su X contro alcuni fan che evidentemente commentano con insulti post di altri/e artisti/e vicini/e a lui: “La gente soffre sta male per colpa vostra”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Con uno sfogo postato su X Sangiovanni se l'è presa con alcuni fan che, scrive, vanno a "commentare i post di un'artista che non c'entra niente" e si rivolge ad alcuni con appellativi come "penosi" e "ridicoli". Non è chiaro con chi, di preciso, ce l'abbia il cantante, pronto a tornare al Festival di Sanremo tra i 30 Big con la canzone "Finiscimi", però il suo sfogo non è passato inosservato ai fan suoi e non solo che gli hanno risposto. Sangiovanni ha postato lo screnshot di una sua nota sul cellulare in cui si legge (non c'è stato editing sul messaggio, tranne per gli asterischi, ndr): "Ma come caz*o state ad andare a commentare i post di un'artista che non centra niente? Vivete nella vostra tana con quel telefonino di mer*a a sparare cazzate sulla gente senza sapere un caz*o".

Il cantante continua a sfogarsi: "Non valete niente siete la feccia lo schifo della società e la gente soffre sta male per colpa vostra. neanche le persone che seguite vi vorrebbero mai come fan perché siete penosi e ridicoli e passate la vostra vita su sta merda a giudicare quella degli altri ahahah che divertente. Vi fate 1k like e siete contenti come se la vostra vita fosse realizzata siete fottutamente patetici e vorrei che questo messaggio vi arrivasse per farvi capire che dovete mollare sta roba e fare qualcosa di positivo nella vostra vita invece che continuare con sta cattiveria inutile e infondata nei confronti di tutti frustrati siete e basta. Tutti geni tutti esperti e poi siete solo dei babbi seduti sul divano che pensano di sapere com'è la vita degli altri e le emozioni che vivono. E siete i primi che quando succede qualcosa di brutto repost e compassione ma andatevene a fan*ulo ahahahhahaha se trasformaste tutto questo in qualcosa di positivo per ognuno saremmo un paese migliore".

Il cantante pochi giorni fa ha annunciato che nella serata delle cover salirà sul palco con la cantante spagnola Aitana per esibirsi nella versione spagnola di Farfalle, ovvero mariposas che proprio grazie al contributo della cantante ha ottenuto ottimi risultati in terra iberica. Il brano Finiscimi è una lettera di scuse a una sua ex, con un testo che non fa sconti a se stesso – o, comunque, al protagonista della canzone – e questo ha provocato non pochi commenti da parte delle fanbase sue e di Giulia Stabile, la ballerina che ha vinto Amici proprio davanti a lui. A chi gli chiedeva maggiori spiegazioni, però, Sangiovanni ha spiegato: "niente di preciso! volevo solo condannare l’odio sui social ancora una volta perché voglio combattere questa battaglia che ferisce molte persone. volevo incentivare a fare del bene:) perdonatemi le brutte parole ma ne ho viste di molto peggio".