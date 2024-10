video suggerito

L’ingresso spettacolare di Eminem ad Austin: esce da una bara con una motosega elettrica Eminem è stato tra i protagonisti del GP di Formula 1 di Austin in Texas: il rapper si è esibito durante il weekend con un ingresso spettacolare. Qui il video. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Eminem, via Getty Images

Il GP di Formula 1 di Austin non ha solo regalato una doppietta Ferrari, con i primi due posti conquistati da Charles Leclerc e Carlos Sainz: infatti, per il Gran Premio degli Stati Uniti, uno degli ospiti musicali, con una scaletta di oltre 30 brani, è stato Eminem. Il rapper, che ha pubblicato solo pochi mesi fa il suo ultimo album The Death Of Slim Shady, ha intrattenuto il pubblico accorso in Texas, accogliendolo con un'entrata diventata virale sui social. Infatti, sulle note di Lucifer (che ha fatto il suo debutto in live proprio ad Austin), è apparsa sul palco una bara, da cui poi è uscito il rapper, imbracciando una motosega. Un'entrata a effetto, influenzata anche dalla maschera indossata, che riprende i connotati di Leatherface, protagonista della pellicola horror del 1974 Non aprite quella porta.

Le immagini della motosega sul palco e il tour mondiale

Un tributo che unisce la città al personaggio, infatti la pellicola, che in lingua inglese si chiama The Texas Chain Saw Massacre, era ambientata proprio in una piccola città dello stato americano. Ma non solo, perché l'entrata potrebbe anche fare riferimento al video ufficiale del suo singolo Tobey, in cui ha collaborato con Big Sean e BabyTron. Infatti, nel video si assiste al feroce attacco di un uomo (lo stesso Eminem) che indossa la maschera di Jason Vorhess (aka il protagonista di Venerdì 13), pronto a fare a pezzi l'autore di Fuel. Lo spettacolo, secondo Setlist, durato circa 2 ore, ha dato solo un assaggio di quello che sarà il tour di The Death Of Slim Shady, che si sposterà, almeno finora, solo tra Stati Uniti ed Emirati Arabi. E c'è già una richiesta, sui social, dei fan per l'arrivo di un tour mondiale, che possa toccare anche il pubblico italiano: l'ultima volta che il rapper si è esibito nel nostro Paese era il 2018 a Milano, oltre 80mila persone al Parco Experience Milano, ex area Expo.

Leggi anche Damiano David ieri e oggi, dalle cover in strada coi Maneskin al percorso da solista

Eminem diventa nonno: l'annuncio nel video di Temporary

Nel frattempo, nei primi giorni di ottobre, Eminem ha pubblicato il video di Temporary, uno dei nuovi singoli di The Death Of Slim Shady. Un video che ha riscosso un gran successo, dedicato alla figlia Haile Jade Scott, e che registra anche l'annuncio della gravidanza della donna al rapper. Sulla t-shirt consegnata a Eminem da sua figlia, la scritta "Grandpa", in italiano "Nonno": la faccia scossa dell'autore originario di Detroit hanno fatto il giro del web, mentre solo poche ore dopo Haile Jade Scott ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae abbracciata al marito, Evan McClintock, sposato lo scorso maggio, con l'ecografia tra le mani.