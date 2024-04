video suggerito

L’effetto nostalgia di Torn di Natalie Imbruglia: Fiorello riporta il pubblico negli anni 90 A 26 anni di distanza dal primo incontro al Festivalbar 1998, Natalie Imbruglia e Rosario Fiorello si incontrano di nuovo a Viva Rai 2, con la cantante che si esibisce con Torn. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Natalie Imbruglia e Fiorello, foto di Comunicato Stampa

Sono passati 26 anni dall'ultima volta che si sono incrociati sul palco, ma stamattina, Natalie Imbruglia e Fiorello, si sono incontrati di nuovo davanti alle telecamere di Viva Rai 2, il programma condotto dal presentatore siciliano, insieme a Biggio e Casciari. Imbruglia, accompagnata da Jack Savoretti, ha prima fatto un tuffo nel passato osservando le immagini del Festivalbar 1998, in cui giovanissima, cantava uno dei suoi successi più importanti, Torn, per poi ricevere il benvenuto da parte del pubblico di Viva Rai 2, proprio sulle note del suo esordio musicale. Ma come si erano incontrati la prima volta Natalie Imbruglia e Rosario Fiorello?

Il primo incontro tra Natalie Imbruglia e Fiorello al Festivalbar 1998

Si ritorna al 1998, all'edizione del Festivalbar, registrato tra Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, Capoliveri, l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro e con il ritorno dopo 6 anni nello scenario dell'Arena di Verona per la finalissima. A condurre quell'edizione, ci saranno i giovanissimi Fiorello e Alessia Marcuzzi, in un'edizione che sarà ricordata per la vittoria duplice di Vasco Rossi: nella sezione singoli con Io no, mentre il suo album Canzoni per me svetterà su tutti i progetti presentati in quell'edizione. Una rassegna musicale che verrà ritenuta storica anche per la scomparsa, dopo qualche mese dello storico organizzatore del Festivalbar Vittorio Salvetti, il 19 ottobre 1998.

Il ritorno di Natalie Imbruglia a Viva Rai 2 con Torn

Durante quell'edizione, una giovanissima Natalie Imbruglia, presentata sul palco con un gioco di parole "Imbruglia-Imbroglia" legato al gioco con le carte, canterà tre dei suoi primi successi musicali. Se la più famosa sarà Torn, il primo brano estratto dall'album d'esordio Left of the Middle, Natalie Imbruglia si esibirà anche con Wishing I Was There e Smoke. A 26 anni di distanza, questa volta, Natalie Imbruglia ha accompagnato il cantautore britannico Jack Savoretti, con il brano che aprirà la nuova parentesi musicale del cantautore, proprio in collaborazione con Imbruglia.

Il nuovo album in italiano di Jack Savoretti e il singolo con Natalie Imbruglia

Si tratta di Ultime Parole, che anticipa l'uscita, il 17 maggio di Miss Italia. Sarà il primo progetto in italiano di Savoretti e conterrà 12 tracce inedite. L'autore, solo qualche mese fa, era salito sul palco del Festival di Sanremo 2024, durante la serata cover. Aveva accompagnato Diodato nell'interpretazione di Amore che vieni amore che vai di Fabrizio De Andrè.