Le principali opere di Ursula K. Le Guin ripubblicate negli Oscar Mondadori con nuove copertine e traduzioni Oscar Mondadori annuncia la ripubblicazione di molte opere di Ursula Le Guin una delle più grandi scrittrici del 900 e lo fa inserendola nella Uniform Edition, con nuove copertine, traduzioni, contributi di autori italiani e internazionali e inediti della scrittrice.

A cura di Redazione Cultura

Oscar Mondadori sta cercando di ridefinire l'estetica della Fantascienza internazionale, come una volta fece con la collana Urania, in cui publicava i principali scrittori e le principali scrittrici di science-fiction mondiale, ovviamente. Dopo le operazioni di restyling fatte negli anni scorsi con, tra gli altri, Philip K. Dick e Ray Bradbury, questa volta tocca a una delle scrittrici più importanti e prolifiche del genere (ha scritto più di venti romanzi, undici raccolte di racconti, dodici libri per bambini e sei libri di poesia), ovvero Ursula Le Guin, sicuramente una delle penne più influenti della fantascienza mondiale del 900 che sarà inserita nel catalogo degli Oscar Moderni Mondadori con una Uniform Edition che si propone di "ridefinire la figura di questa grande scrittrice, liberandola dall’etichetta di genere e collocandola a pieno titolo nel canone dei grandi scrittori del Novecento".

Di cosa scrive Ursula K. Le Guin

Mondadori – che ha costruito l'operazione con Donzelli Fietta Agency – descrive così la scrittrice: "Penna prolifica, Le Guin ha usato la scrittura come metafora per descrivere la società contemporanea. La sua indiscussa capacità di creare mondi complessi e credibili, la presenza di temi di stretta attualità come l’ecologia, la differenza di genere, il capitalismo, il pacifismo, l’impronta femminista e anarchica, sono elementi identificativi della sua produzione". Le nuove opere si aggiungeranno a quelle già in catalogo, ovvero La mano sinistra del buio (Oscar Cult, 2021) e Lavinia (Oscar Fantastica, 2023), oltre alla saga completa di Terramare (2018) e la sua edizione integrale illustrata da Charles Vess (2020).

Cosa prevede la Uniform Edition di Le Guin

Per quanto riguarda la Uniform Edition di Le Guin si prevede la pubblicazione o ripubblicazione di 7 titoli nel 2025 (tra cui Il Mondo di Rocannon e Il mondo della foresta) e 2 titoli nel 2026. Entro il 2026 verranno pubblicati negli Oscar Moderni Mondadori tutti i romanzi del ciclo dell’Ecumene. A queste si aggiungono nuove traduzioni e contributi inediti di scrittori italiani e stranieri tra cui Emanuele Trevi, Nicoletta Vallorani, Veronica Raimo, Silvia Pareschi, Loredana Lipperini, Shruti Swami e nuove introduzioni firmate dalla stessa Le Guin oltre a materiali inediti. E Infine le nuove copertine di Rodrigo Corral – realizzate dall’artista a partire dalla sua conoscenza profonda dell’opera di Ursula K. Le Guin – che aveva già lavorato a quelle di Dick

Programma di pubblicazione 2025-2026

Il mondo della foresta – Nuova introduzione dell’autrice e traduzione di Riccardo Valla

Ritrovato e perduto – traduzione di Riccardo Valla

I reietti dell’altro pianeta – prefazione di Loredana Lipperini e traduzione di Riccardo Valla

Il pianeta dell’esilio – introduzione dell’autrice e traduzione di Riccardo Valla

Il mondo di Rocannon – introduzione inedita dell’autrice e traduzione di Riccardo Valla

La falce dei cieli – traduzione di Riccardo Valla

Sempre la valle – introduzione di Shruti Swami e materiali aggiuntivi (testi, mappe, poesie) seguendo la Expanded Edition voluta dall’autrice per la Library of America

Città delle illusioni – introduzione inedita dell’autrice e nuova traduzione di Silvia Pareschi

La salvezza di Aka – traduzione di Piero Anselmi