Laura Pausini polemica: “Nei concerti parlo di cose importanti ma fa notizia la risposta a una fan” Laura Pausini risponde alle polemiche scatenate dalla risposta a una fan che le chiedeva di dedicare una canzone al suo ex. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Laura Pausini in tour (ph Virginia Bettoja)

Laura Pausini si appresta a tornare sul palco per la leg europea del suo tour, dopo aver chiuso quella italiana qualche giorno fa col quarto concerto sold out al Mediolanum Forum di Milano. Eppure si ritrova a dover lasciar perdere per un attimo i suoi concerti per una polemica nata da una risposta ironica che aveva dato a una fan durante uno degli ultimi concerti: la cantante, infatti, stava leggendo un po' di cartelloni che i fan le avevano dedicato – un rituale per lei e il suo pubblico – e quando si è ritrovata di fronte a una fan che le chiedeva di dedicare una canzone al proprio ex ha risposto, scherzosamente: "Ma perché vuoi dedicare una canzone al tuo ex? Se è ex vada a fan*ulo".

Eppure quella risposta scherzosa è diventata un piccolo caso, ripresa da alcuni media e commentata sui social, con chi criticava quella risposta ritenuta troppo tranchant. La cantante, quindi, è intervenuta per fare chiarezza e soprattutto spiegare il meccanismo comunicativo che le dà fastidio. Su X, infatti, ha scritto: "Nel mio concerto si parla di tantissime cose e la musica é dedicata anche ad argomenti molto importanti come il clima, l’uguaglianza, la maternità e il femminicidio, ma.. as usual, in Italia questi non fanno notizia, si scrive di un momento in cui una fan mi ha chiesto di mandare a quel paese il suo ex l’ho fatto e boom la news del giorno poveri noi!".

A quel punto i fan le hanno risposto esprimendole solidarietà e vicinanza e suggerendole di non dar troppo peso a queste cose, ma rispondendo a uno di questi commenti, Pausini ha spiegato perché ha voluto fare questa precisazione: "Io lo so benissimo, ma chi non vede il mio spettacolo pensa che io sia solo quello.. il riassunto di tanti mesi di lavoro e impegno sono dunque raccontati così, con una frase estemporanea e divertente.. mah..mi sembra proprio brutto. Lo sottolineo perché penso sia importante che tutti ci rendiamo conto di ciò che ci arriva giornalmente. Se a me capita che il mio tour viene raccontato in questo modo, quali saranno le vere notizie allora? Intendo quelle che leggiamo su tanti altri argomenti non miei. Ci viene raccontata la verità? Ci viene raccontato tutto? Questo esporci solo al trash mi spaventa più come madre e come donna che come cantante. Anche se come cantante ormai si leggono solo cose approssimative e sbagliate che sinceramente non mi fa piacere vedere".

Leggi anche Perché è importante riscoprire La rondine di Mango e Angelina fa bene a portarla a Sanremo

Polemica a parte Pausini tornerà sul palco questa sera dalla Spagna e in particolare dal Wizink Center di Madrid, per arrivare poi successivamente al Palau St Jordi di Barcellona e toccare città come Lisbona, Bruxelles, Zurigo, Stoccarda, passando per la Accor Arena di Parigi, già sold out. "Tornare sul palco è stato incredibile, attendevo questo momento da tantissimo tempo – ha dichiarato Pausini in una nota stampa – non avrei potuto sperare in una partenza migliore, un vero buon inizio, con un debutto proprio in Emilia-Romagna e poi in tutte le regioni in cui siamo riusciti ad arrivare, prima di partire per il tour internazionale. Ho avuto la possibilità di celebrare il mio trentennale di carriera con il mio pubblico italiano, e a tutti ho promesso che per i prossimi trent’anni voglio continuare a fare solo questo, cantare per tutti quelli che vorranno condividere questi momenti di musica che a me danno i brividi".