Lady Gaga racconta la Harley Quinn di Joker 2: "C'è una rottura dentro di lei" Lady Gaga si è esibita nello show americano Jimmy Kimmel Live! cantando Happy Mistake, canzone tratta dal film Joker: Folie à Deux in uscita oggi nelle sale italiane. La cantante ha raccontato come è stato interpretare Harley Quinn.

A cura di Elena Betti

Lady Gaga (Getty Images)

Nella notte del 1 ottobre Lady Gaga ha sorpreso il pubblico del Jimmy Kimmel Live! cantando Happy Mistake. Il brano è tratto dal suo album Herlequin, uscito la scorsa settimana, e fa parte della colonna sonora di Joker: Folie à Deux che esce oggi nelle sale italiane. Presentata da Kimmel come una superstar vincitrice di Grammy e Oscar, Lady Gaga è entrata nello studio vestita da clown, indossando un abito che ha disegnato lei stessa. La cantante si è poi esibita aprendo la strada alla curiosità degli spettatori che dopo questa performance saranno ancora più invogliati ad andare a vedere il film con Joaquim Phoenix.

L’esibizione di Lady Gaga

Il cambio d’abito per l’esibizione, Lady Gaga al centro dello studio allestito per ospitare la sua performance. Un riflettore punta solo su di lei e lascia i musicisti nella penombra. Un’esibizione emozionante, semplice ma carica allo stesso tempo, in cui la cantante ha mostrato le sue grandissime doti vocali. Traspaiono l’intensità, le emozioni crude e l’essenza caotica che caratterizzano il personaggio di Harley Quinn e il film Joker: Folie à Deux in generale. Dopo la performance Lady Gaga ha spiegato a Kimmel da dove nasce l’album Harlequin. "È stato ispirato dal film, è stato ispirato dal mio personaggio Harley, e anche da questa sorta di riflessione sulla mia vita come artista”. Poi nello specifico ha parlato del brano Happy Mistake: “Vuole essere una canzone davvero personale su come a volte possiamo attraversare momenti bui e sentire che la felicità è un incidente quando accade”. L’album è stato inquadrato come colonna sonora del film, in realtà la cantante ha spiegato che non è esattamente così. "Non è la colonna sonora. È un concept album ed è un pezzo complementare al film. Quindi, sia che lo ascolti prima di guardare il film o dopo, è come un'estensione del mondo".

Il ruolo di Harley Quinn in Joker: Folie à Deux

Nella chiacchierata con Kimmel, Gaga ha anche parlato di come sia stato avvicinarsi al complicato ruolo di Harley Quinn nel film Joker: Folie à Deux. La cantante ha raccontato di aver performato dal vivo sul set ogni canzone che è nel film e di essersi dovuta impegnare per trovare voci diverse per tutti i momenti che il suo personaggio vive. "Harley non è una cantante professionista. Così ho lavorato molto sullo sviluppo della sua voce e sulla ricerca di ciò che era naturale e crudo per lei. C'è una sorta di rottura in lei. Ha una tempesta interiore, e volevo che venisse da lì", ha spiegato Gaga.