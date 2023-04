La storia vera di Lei mi parla ancora, il film è ispirato al libro di Giuseppe Sgarbi Lei mi parla ancora, film in onda su Rai 1 alle 21 e 20, è frutto di un romanzo autobiografico di Giuseppe Sgarbi: all’interno i ricordi con la moglie Rina Cavallini.

Stasera, in onda su Rai 3 dalle 21 e 20, andrà in onda il film Lei mi parla ancora, con la regia di Pupi Avati. La storia prende ispirazione dal romanzo omonimo pubblicato nel 2016 da Giuseppe Sgarbi, un'opera autobiografica dello scrittore che racconta la storia d'amore tra lui e sua moglie Caterina Cavallini, anche attraverso la figura della figlia Elisabetta e del figlio Vittorio Sgarbi. All'interno di quest'opera, il terzo romanzo dopo l'esordio di successo nel 2014 con con il memoir Lungo l'argine del tempo: memorie di un farmacista, viene approfondito il passaggio a miglior vita della moglie e la reazione, il vuoto e il buio del dolore affrontato dall'autore. L‘opera è stata scritta a 95 anni, nel 2016, e verrà seguita dall'ultimo racconto contenuto in Il canale dei cuori, pubblicato postumo a febbraio 2018, mentre lo scrittore veniva a mancare il 23 gennaio dello stesso anno. Qui la vera storia di Lei mi parla ancora.

Giuseppe Sgarbi, nato a Badia Polesine il 15 gennaio 1921, è stato un farmacista, ma soprattutto scrittore. Giuseppe Sgarbi ha raccontato per anni storie, soprattutto, della campagna veneta dove era nato, della sua famiglia (il padre Vittorio, la mamma Clementina) e dell’incontro con Caterina "Rina" Cavallini, sposata pochi mesi dopo all’insaputa di tutti. La sua casa di Ro Ferrarese fu presto trasformata in cenacolo di intellettuali artisti, tra cui Giuseppe Bassani, Valerio Zurlini, Alberto Moravia, Umberto Eco, Federico Zeri, Pier Vittorio Tondelli. Nel romanzo autobiografico viene raccontato il rapporto ultra-sessantennale con la moglie Caterina Cavallini, il dolore della separazione dopo la scomparsa della donna nell'inverno del 2015: "Hai sempre amato le attenzioni di Elisabetta. La tua voce cambiava quando parlavi al telefono con lei. Capivo chi era all’altro capo del filo dal tono che usavi. Quella dolcezza era riservata a lei. A Vittorio hai sempre parlato come parla un padre. A lei come una madre. A me come una donna. Possedevi il dono delle lingue. A ciascuno la sua.

Nessuna mi aveva mai parlato così. Né nessun’altra l’ha mai fatto. Credo sia questa la cosa che mi ha fatto innamorare. La tua bellezza era l’esca, certo, ma è stata la tua testa a pescare nel mio cuore. Mai conosciuto una testa così. Lucida, vivida, fulminante. E io non sono mai stato tanto felice di aver abboccato a un amo. Un amore che vive anche adesso che tu non vivi più. Per questo il dolore è così grande. Finché morte non vi separi è una bugia. Il minimo sindacale. Un amore come il nostro arriva molto più in là. E il tuo lo sento anche da qui".

La trama del film ispirata all'omonimo libro Lei mi parla ancora

Il film Lei mi parla ancora, diretto da Pupi Avati, è la trasposizione cinematografica del libro omonimo e vede nei panni di Giuseppe Sgarbi Renato Pozzetto, mentre in quella di Caterina Cavallini, l'attrice romana Stefania Sandrelli. La trama del film ruota attorno alla figura dell'anziano farmacista, che rimasto vedovo dopo sessantacinque anni di matrimonio, rievoca i ricordi della sua storia con la moglie con lucidità e arricchendoli di dettagli. La figlia, interpretata da Chiara Caselli, una nota editrice, decide di assumere uno scrittore affinché scriva un romanzo sulla vita dei genitori basandosi sui ricordi del padre. Il film, originariamente destinato al cinema, è stato invece venduto e trasmesso su Sky Cinema l'8 febbraio 2021 per la prima volta.