La sorpresa di Biagio Antonacci a una cantante di strada incredula: "È la ballezza della vita" Biagio Antonacci ha sorpresa una cantante che stava cantando Come il sole all'improvviso di Zucchero sotto i portici di Bologna.

A cura di Francesco Raiola

Una cantante di strada che si stava esibendo sotto ai portici di Bologna ha ricevuto una visita inaspettata e sorprendente da parte di Biagio Antonacci che, capitato lì mentre la donna cantava una canzone di Zucchero, ovvero Come il sole all'improvviso, ha cercato di improvvisare un duetto con la cantante che, presa dall'emozione, però, quasi non è riuscita ad accompagnare il cantautore. È stato lo stesso Biagio Antonacci a postare sui suoi social, con una storia Instagram, le immagini di questo incontro bolognese (infatti il cantante ha taggato anche il Comune della città e, ovviamente, Zucchero).

Nel video postato su Instagram si vede come Antonacci prenda in mano il microfono intonando proprio "Come il sole all'improvviso", davanti alla cantante incredula che lo guarda e stenta a credere ai suoi occhi. Lo guarda fisso e poi gli toglie il cappello, lo riconosce e si mette la mano davanti alla bocca. A quel punto chiede alla persona che è con lei se gli scatta una foto, ma continua a non crede a quello che sta vivendo e subito specifica come quella sia stata una giornata fortunata: "Proprio oggi mi hanno presa a Sanremo Rock" dice a Biagio Antonacci che la guarda sorridente e continua a intonare la canzone di Zucchero.

Alla fine della canzone Antonacci la presenta: "Eccola qua: the singer", mentre la donna continua a ripetere di non crederci: "Ma cosa è successo oggi?" e Antonacci le risponde: "Niente, è la bellezza della vita" e poi aggiunge: "È la bellezza della vita. I love you". Antonacci si sta preparando al suo tour estivo (in alcuni dei luoghi più importanti per la cultura e la storia del nostro paese) che partirà con al doppia data il 9 e 10 giugno allo Sferisterio di Macerata dove porterà le sue canzoni migliori e il suo ultimo album "L'inizio", da cui lo scorso 29 marzo è stato pubblicato l'ultimo singolo Lasciati pensare.