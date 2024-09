video suggerito

La sorpresa di Anna a una fan affetta da leucemia: va a casa sua e canta con lei Hello Kitty Dopo esser entrata alcune settimane fa in una sua live su TikTok, Anna, a sorpresa, è andata a visitare Cecilia, una bambina affetta da leucemia, a casa sua.

A cura di Vincenzo Nasto

Anna, via Comunicato Stampa e TikTok

In un anno che la incorona come una delle esordienti di maggior successo con l'album Vera Baddie, rimasto per 9 settimane consecutive alla prima posizione della classifica degli album più venduti, Anna nelle scorse ore è stata protagonista di una grande storia di solidarietà con una sua piccola "baddie". Infatti, pubblicato sul profilo TikTok della piccola Cecilia, affetta da leucemia, è diventato virale il video della cantante che le fa una sorpresa. Anna, già nelle scorse settimane, era entrata in una live di TikTok della bambina, ma nelle scorse ore, prima del suo concerto a Ragusa, in Sicilia, è apparsa dietro di lei durante una diretta.

La sorpresa alla piccola fan durante una live su TikTok

La cantante, ripresa mentre sale le scale dell'abitazione della bambina, ha in mano anche un regalo: un pupazzo di Hello Kitty che le regalerà subito dopo. Ripresa dalla live su TikTok, Anna appare dietro la bambina mentre in sottofondo si sentono le note di 30°, canzone in testa alle classifiche Ear One e dei singoli più venduti. L'apparizione di Anna fa sciogliere la piccola tra le braccia della cantante, con le lacrime che arrivano subito dopo. In un video pubblicato sul profilo TikTok @ceciealex, la bambina commenta la sorpresa di Anna: "Io me lo immaginavo che succedeva qualcosa per cui ti avrei incontrato prima o poi".

Anna, il duetto sulle note di Hello Kitty e i numeri del 2024

La cantante, rimasta per cenare a casa della famiglia, come ripreso dai video su TikTok, ha poi cantato insieme alla piccola baddie il suo successo Hello Kitty. È possibile trovare sul profilo altre foto e saluti della cantante, che nelle ore successive si è esibita sul palco di Ragusa. Nel frattempo, Anna ha segnato il record di copie certificato nell'ultimo anno solare di un'artista con oltre un milione e 350mila copie vendute nel 2024. La sua 30° è il brano rimasto più al lungo, nel 2024, in testa alla classifica Spotify Top 50 Italia: 69 giorni consecutivi.