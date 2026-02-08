La scaletta dell’halftime del Super Bowl: quando si esibisce Bad Bunny

Nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 febbraio, andrà in scena al Levi’s Stadium di Santa Clara, California il Superbowl: lo spettacolo musicale dell’intervallo è stato affidato a Bad Bunny, mentre i Green Day, Coco Jones, Brandi Carlile e Charlie Puth condurranno l’anteprima.

Bad Bunny, via Getty Images

Mancano ormai poche ore alla 60esima edizione del Superbowl, la finale di football americano che vedrà schierati contro i Seattle Seahawks e i New England Patriots al Levi's Stadium di Santa Clara, California. L'evento verrà trasmesso, in Italia, in chiaro su Mediaset, esattamente su Italia 1, e in streaming su Dazn dalle ore 00:30. Ma tutti gli occhi sono sicuramente puntati per lo spettacolo musicale dell'intervallo che vedrà come protagonista quest'anno Bad Bunny, fresco vincitore del premio come Album dell'anno ai Grammy 2026 con "Debí Tirar Más Fotos", diventando il primo artista a conquistare il riconoscimento principale con un disco interamente in lingua spagnola.

Non sono mancate le polemiche con il presidente americano Donald Trump, che non sarà presente alla partita, ma il pubblico accorso in California potrebbe assistere a uno spettacolo completamente in lingua spagnola, in cui l'ultimo album dell'artista portoricano, potrebbe essere il protagonista. Ma non solo Bad Bunny si esibirà durante il Superbowl, con l'anteprima della partita che è stata affidata ai Green Day, Coco Jones, Brandi Carlile e Charlie Puth, che sarà il protagonista del momento più solenne: l'inno nazionale americano che chiuderà l'anteprima.

La scaletta dell’halftime: a che ora si esibisce Bad Bunny al Super Bowl

L'anteprima del match, che inizierà intorno alle 00:30 italiane, verrà aperto dai Green Day, che accompagneranno anche la discesa in campo delle leggende storiche della NFL, la lega di football americano. Nei 10 minuti successivi si alteranno Coco Jones con "Lift Every Voice and Sing" e Brandi Carlile con "America The Beautiful". A chiudere l'anteprima, ci sarà l'inno americano cantato da Charlie Puth. Mentre Bad Bunny dovrebbe apparire al centro del campo intorno alle 2 del mattino. Avrà a disposizione i 15 minuti più importanti della sua carriera, e dopo le dichiarazioni e le allusioni su uno show completamente in spagnolo, potrebbe essere questa la scaletta della sua esibizione al Superbowl.