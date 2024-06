video suggerito

La scaletta del concerto di Max Pezzali allo stadio Olimpico di Torino: l’ordine delle canzoni Stasera mercoledì 19 giugno si terrà allo stadio Olimpico di Torino la prima data del tour di Max Pezzali “Max Forever (hits only)”. In scaletta tanti brani degli 883 come Gli anni, Come mai e Con un deca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

Max Pezzali (ph Luca Marenda)

È arrivato il momento per Max Pezzali di tornare ufficialmente in tour negli stadi. Dopo la data zero – ovvero le prove generali – allo stadio Nereo Rocco di Trieste, infatti, stasera, mercoledì 19 giugno, l'ex cantante degli 883 – band che condivideva con Mauro Repetto – si esibirà per la prima data ufficiale del "Max Forever (hits only)" allo stadio Olimpico di Torino. Pezzali torna dal vivo come al solito per un concerto karaoke sulle note di alcune delle sue canzoni più amate, quelle da solista e quelle con gli 883, quindi pescando dal repertorio che va dagli anni '90 fino ai giorni d'oggi con in scaletta, sicuramente, Discoteche abbandonate, l'ultimo singolo del cantante, ma anche canzoni come La regina del celebrità, La regola dell'amico, Come mai, Rotta x casa di Dio tra le altre, brani che risuoneranno anche negli stadi di Milano, Roma e Bari.

La scaletta del concerto di Max Pezzali

In ogni data negli stadi Max Pezzali sarà accompagnato, ogni sera, da una banda di musicisti e sbandieratori e probabilmente da ospiti a sorpresa. Il primo tour negli stadi di Pezzali sarà uno show completamente rinnovato rispetto all'ultimo nei palazzetti, con palco e scenografie inedite pensate appositamente per questa nuova tournée in cui ci saranno le canzoni che hanno fatto da colonna sonora a diverse generazioni. Questa la scaletta che Pezzali ha eseguito a Trieste e che verrà in toto o in gran parte replicata a Torino.

Intro

Viaggio al centro del mondo

Bella vera

La regina del celebrità

La regola dell'amico

Io ci sarò

Come deve andare

Rotta x casa di Dio

La radio a 1000 watt

Sei fantastica

Il grande incubo

Discoteche abbandonate

Sei un mito

Nella notte

Weekend

La lunga estate caldissima

Una canzone d'amore

Come mai

Nessun rimpianto

Eccoti

Ci sono anch'io

La dura legge del gol

Hanno ucciso l'Uomo Ragno

Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

Jolly Blue

Gli anni

Grazie mille

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca