La scaletta del concerto di Calcutta al Lucca Summer festival, l'ordine delle canzoni Questa sera Calcutta sarà al Lucca Summer festival per il suo relax Tour: il cantautore presenterà canzoni come 2minuti, pesto, Cosa mi manchi a fare: ecco la probabile scaletta.

A cura di Francesco Raiola

Calcutta (ph: Kimberley Ross)

Calcutta sarà questa sera a Lucca, in Piazza Napoleone, per il Lucca Summer Festival dove approda con il suo Relax Tour, in cui porta in giro per l'Italia il suo ultimo album per la leg estiva, dopo quella invernale e quella all'estero. Questa sarà anche la prima apparizione pubblica dopo il caso che ha coinvolto Angelica, cantautrice e sua compagna, che ha denunciato Morgan per stalking e diffamazione e per cui il cantautore di Frosinone aveva minacciato di boicottaggio anche la Warner che qualche mese fa aveva messo sotto contratto proprio l'ex Bluvertigo che nel frattempo ha perso il programma che era previsto in Rai e comincia a vedere cancellate anche alcune date live. Ma questa sera sarà soprattutto musica per il cantautore finito anche in cinquina del Premio Tenco e autore di uno degli album più ascoltati e amati di questi ultimi mesi. Per l'occasione il Festival ha anche messo a disposizione, in accordo con Trenitalia, un treno ad hoc: "In occasione del concerto di Calcutta, sarà attivo il treno speciale:R 94615 Lucca (00.50)- Firenze SMN(02.36)" come si legge in una nota degli organizzatori.

La scaletta con le canzoni del concerto di Calcutta al Lucca Summer Festival 2024

Calcutta arriva a Lucca dopo una serie di concerti pieni con migliaia di persone che aspettano le sue canzoni. Il suo Relax è nella top 20 degli album più ascoltati nella prima metà del 2024 e in top 50 con 2 minuti, una delle canzoni che il pubblico potrà ascoltare questa sera a Lucca. Calcutta attraverserà l'ultimo lavoro, ma anche canzoni vecchie come Cosa mi manchi a fare, Orgasmo, Milano, Frosinone, del Verde, Pesto e Paracetamolo, tra le altre. Ecco la scaletta che sta presentando in questo tour

Coro

2minuti

Cosa mi manchi a fare

Controtempo

Orgasmo

Milano

Limonata

Loneliness

Giro con te

Hübner

Ghiaccioli

Intermezzo 3

Le barche

Oroscopo

Sorriso (Milano Dateo)

Nuda nudissima

Gaetano

Preoccuparmi

Frosinone

Del verde

SSD

Allegria

Paracetamolo

Pesto

Tutti