La scaletta del concerto degli Articolo 31 al Forum di Assago, l'ordine delle canzoni Questa sera, 9 ottobre 2024, il Forum di Assago di Milano ospiterà il concerto degli Articolo 31, un ritorno alle hit storiche del duo rap in un concerto attesissimo dai fan. Ecco la probabile scaletta del concerto di questa sera.

A cura di Elena Betti

Articolo 31 (Getty Images)

A distanza di 31 anni dal loro primo disco insieme Strade di città, gli Articolo 31 tornano ad esibirsi con un concerto andato sold out che si terrà questa sera al Forum di Assago a Milano. Il duo formato da J-Ax (Alessandro Aleotti) e DJ Jad (Luca Perrini) è nato dopo la loro conoscenza a una festa nel 1990 e col tempo è diventato uno dei gruppi più influenti della scena rap italiana che negli anni ha conquistato un disco di Diamante, 7 dischi di Platino e 7 dischi d’Oro. Il concreto di questa era è davvero attesissimo dai fan che non vedono l’ora di rivedere J-Ax e DJ Jad cantare insieme alcune delle hit storiche che hanno rivoluzionato la musica italiana degli anni ’90 e che continuano ad accompagnarci. Un mix di generi che vanno dal rap al reggae, al rock e al funk e con un tono sempre ironico che riesce a fare critiche sociali con quel fare dolce amaro che contraddistingue il duo.

La scaletta delle canzoni degli Articolo 31 al Forum di Assago

I fan si aspettano di vivere un viaggio intenso, felice e malinconico al tempo stesso, che li riporti negli anni ’90 e poi di nuovo nel presente. Il concerto di questa sera al Forum di Assago è un evento da non perdere sia per i fan che li seguono dal loro esordio, sia per chi non ha sempre seguito il gruppo ma vuole vedere dal vivo un duo che ha rivoluzionato il rap italiano con la sua fortissima carica ironica. Un ritorno alle origini, passando per i pezzi più famosi degli Articolo 31 e per altri meno noti ma da considerare comunque pilastri del rap. Qui i brani su cui potrebbero esibirsi gli articolo 31 al Forum di Assago.

Filosofia del Fu*k-Off Così com’è Non c’è rimedio Nessuno Un urlo La fidanzata Gente che spera Il Funkytarro Strada di città 2000 (xché sì) 2030 Domani Fu*k you Volume Venerdì Tranqi Funky Non è un film Italiano medio Domani smetto Spirale ovale La mia ragazza mena Senza dubbio Due su due con Grido Maria (sweet home Alabama) A pugni col mondo Rap ‘n roll Immorale Intro Ostia Lido Maria Salvador Io Zak e la tromba Senza Pagare Vai bello con la Spaghetti Funk Un bel viaggio