video suggerito

La scaletta dei Negramaro allo Stadio Maradona di Napoli: l’ordine delle canzoni I Negramaro si esibiranno questa sera al Maradona di Napoli per il Tour Stadi 2024: in scaletta alcune delle loro canzoni più amate come Solo tre minuti, Parlami d’amore, Luna Piena ed Estate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro allo stadio Maradona di Napoli (via IG)

I Negramaro cominceranno il loro tour negli stadi con il concerto al Maradona di Napoli, lo stadio partenopeo dove la band salentina si esibirà per la prima volta il 15 giugno. La band – che quest'anno è tornata al Festival di Sanremo con la canzone Ricominciamo tutto – festeggia una carriera ventennale che li ha visti calcare per primi, come band, uno stadio come il San Siro e in questi concerti porteranno in giro alcuni dei loro successi più importanti. È stato lo stesso Sangiorgi a volere che Napoli fosse l'inizio di questo tour, anche per il grande amore che lo lega alla città – nei giorni scorsi è stato anche ospite a sorpresa di Gigi D'Alessio in Piazza del Plebiscito -: "Sarà un concerto di più di vent'anni di hit, davanti a una platea di 50.000 persone ti viene voglia di essere continuamente in festa, ci si vuole divertire, quindi ci divertiremo prima noi" come hanno detto in un'intervista a Fanpage.

La scaletta e le canzoni dei Negramaro allo stadio Maradona

Durante la serata al Maradona di Napoli, che comincerà alle 21, i Negramaro suoneranno alcuni dei loro più grandi successi e lo faranno anche accompagnati da alcuni ospiti. A Napoli, infatti, saliranno sul palco anche Niccolò Fabi e Aiello e sempre a Fanpage il cantante della band, Sangiorgi, ha anche anticipato che i fan potranno ascoltare degli inediti. Benché non sia ancora possibile conoscere con esattezza quale sarà la scaletta del concerto – vista anche la presenza di inediti – è certo che la band suonerà brani come Luna Piena, Ricominciamo tutto, Contatto, Fino all'imbrunire, La prima volta, Nuvole e lenzuola, Estate, Solo tre minuti, Amore che torni, Via le mani dagli occhi fino alle immancabili Meraviglioso, Mentre tutto scorre, parlami d'amore.

La dedica di Sangiorgi a Napoli

Su Instagram, poi Sangiorgi ha parlato così delle prove allo stadio: "Non posso spiegare a parole quello che si prova… ma questa passeggiata “sonorizzata” nello stadio #diegoarmandomaradona fa capire molto, molto di più… è come attraversare un mondo e un mare meravigliosi, a vele spiegate, gonfie di musica e amore. Grazie Napoli, per questi giorni di prove incredibili. Vi dedichiamo tutto!"