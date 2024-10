La scaletta dei concerti di Mahmood al Forum di Assago, l’ordine delle canzoni

video suggerito

Mahmood è nel pieno del suo “Nei letti degli altri tour” nei palazzetti iniziato lo scorso 18 ottobre a Jesolo. Il cantante si esibirà questa sera – 21 ottobre – e domani – 22 ottobre – al Forum di Assago, in scaletta sia i pezzi del nuovo album che alcune canzoni celebri come Tuta Gold o Soldi. Dopo le date milanesi il tour procederà al Mandela Forum di Firenze il 25 ottobre, al Palazzo dello Sport di Roma il 27 e al Palapartenope di Napoli il 31, entrambe date sold out. Dopo l'European Tour con 17 date in 10 Paesi e il Summer Tour, il tour che prende il nome all'ultimo album del cantante "Nei letti degli altri" sarà il terzo del 2024.

La scaletta delle canzoni di Mahmood al Forum di Assago

Recentemente nominato agli MTV EMA 2024 per la categoria Best Italian Act che si terranno il prossimo 10 novembre a Manchester, Mahmood si esibirà in tour con il suo nuovo disco e con alcuni dei suoi più grandi successi come Soldi. L’album “Nei letti degli altri” è uscito lo scorso 16 febbraio, un disco introspettivo e intimo che contiene collaborazioni internazionali e nazionali tra cui Geolier, con cui canta Personale o NLDA Intro con Slim Soledad. Sul palco non mancheranno la sua celebre Tuta gold, sil singolo più venduto del primo semestre del 2024 con 370 milioni di stream globali e il nuovo singolo RA TA TA, certificato disco di platino con 140 milioni di stream. Il 2024 per Mahmood è l’anno dei tour con le 17 date in 10 Paesi dell’European Tour e il Summer Tour nei festival estivi italiani. Dopo la prima data del tour a Jesolo la scaletta del concerto sembra essere confermata. Di seguito i brani su cui potrebbe esibirsi Mahmood nelle date del Forum di Assago.

NLDA Intro Bakugo Paradiso Tutti contro tutti Nei letti degli altri Inuyasha Brividi Ghettolimpo Dorado/Proibito/Talata/Klan Personale Overdose Neve sulle Jordan Stella Cadente Cocktail d’amore Gioventù bruciata Sempre/Jamais Nel tuo mare Rapide Barrio/Kobra/Remo Soldi Tuta Gold