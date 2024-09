La scaletta dei concerti di David Gilmour al Circo Massimo: l’ordine delle canzoni delle sei date a Roma

video suggerito

A cura di Elena Betti

David Gilmour (Lapresse)

Da oggi, 27 settembre, il Circo Massimo di Roma ospiterà sei concerti di David Gilmour. Tre date a settembre, il 27, 28 e 29, e tre a ottobre l’1, il 2 e il 3. Il chitarrista dei Pink Floyd non sale su un palco dal 2016, ora però ha deciso di tornare, passando prima da Roma e proseguendo poi il tour a Londra, Los Angeles e New York. Gilmour dovrebbe esibirsi sui brani del suo ultimo disco da solista Luck And Strange, uscito lo scorso 6 settembre dopo ben nove anni dal precedente album Rattle That Lock. Oltre ai brani del suo ultimo album, però, nella scaletta sono previsti anche alcuni classici del suo periodo nella storica band.

La scaletta del concerto di David Gimour al Circo Massimo

Benché non ci sia una sua scaletta ufficiale, nei giorni scorsi il chitarrista ha deciso di fare due prove generali aperte al pubblico al Brighton Center. Il 20 e il 21 settembre un pubblico selezionato di 1500 fan ha potuto assistere a queste prove. La scaletta di queste due date potrebbe quindi essere quella definitiva anche dei concerti al Circo Massimo, 22 brani che provengono dal repertorio del Gilmour solista e da quello del periodo da chitarrista dei Pink Floyd. Un misto, quindi, di classici intramontabili della band e nuove uscite, soprattutto dell’album Luck And Strange. Ecco i brani su cui Gilmour si è esibito alle prove aperte al pubblico e che potrebbero essere nella scaletta dei concerti di Roma.

5AM

Black Cat

Luck And Strange

Breathe (In The Air) (Pink Floyd)

Time (Pink Floyd song)

Breathe (Reprise) (Pink Floyd)

Fat Old Sun (Pink Floyd)

Marooned (Pink Floyd)

Wish You Were Here (Pink Floyd)

Vita Brevis

Between Two Points (The Montgolfier Brothers cover)

High Hopes (Pink Floyd)

Sorrow (Pink Floyd)

The Piper’s Call

A Great Day For Freedom (Pink Floyd)

In Any Tongue

The Great Gig In The Sky (Pink Floyd)

A Boat Lies Waiting

Coming Back To Life (Pink Floyd)

Dark And Velvet Nights

Scattered

Bis