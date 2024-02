La rondine di Mango torna in classifica dopo la cover della figlia Angelina Effetto Sanremo per Mango: La Rondine è in classifica singoli e album (FIMI) ed è virale su Spotify. La cover di Angelina al Festival sta incoraggiando a riscoprire l’artista lucano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

C'è stato l'effetto Sanremo per Pino Mango. La rondine, singolo del 2002, è tornata in classifica grazie alla cover realizzata dalla figlia Angelina Mango. Il brano è entrato in classifica sia tra i migliori singoli sia tra i migliori album attraverso l'album "TuttoMango". Il brano ha guadagnato anche la posizione numero 25 nella classifica Viral Global di Spotify (dati FIMI).

Avevamo già segnalato due giorni fa che La rondine ha avuto un incredibile fase di riscoperta, scalando rapidamente le classifiche canoniche ma anche quelle di Youtube, dove il video è stabile in tendenze. La sensazione è che La rondine possa innescare un circolo virtuoso e aiutare alla riscoperta di tutta la discografia dell'artista: come non citare Mediterraneo e Oro, Lei verrà e Bella d'estate. Il video de La Rondine, al momento, ha 23 milioni di visualizzazioni.

La Rondine, il testo della canzone

Ti vorrei, ti vorrei

Come sempre ti vorrei

Notte farà, mi penserai

Ma tu che ne sai dei sogni, mmh

Quelli son miei, non li vendo

Che ne sai, che ne sai

Chissà che mi scriverai

Forse un addio, o forse no

Ma tu che ne sai dei sogni, mmh

Nonostante tu sia

La mia rondine andata via

Sei il mio volo a metà

Sei il mio passo nel vuoto

Dove sei? Dove sei?

Dove sei? Dove sei? Dove sei?

Unico amore che rivivrei

Sai di vento del Nord

Sai di buono ma non di noi

Stessa luna a metà

Sei nel cielo sbagliato

Non lo so, non lo so

Quanto tempo ammazzerò

Mio libro mio, non ti leggerò

Baciandoti sulla bocca, mmh

Lo scriverò un'altra volta

Nonostante tu sia

La mia rondine andata via

Sei il mio volo a metà

Sei il mio passo nel vuoto

Dove sei? Dove sei?

Dove sei? Dove sei? Dove sei?

Unico amore che rivivrei

Sai di vento del Nord

Sai di buono ma non di noi

Stessa luna a metà

Sei nel cielo sbagliato

My love

Nonostante tu sia

La mia rondine andata via

Stessa luna a metà

Sei nel cielo sbagliato