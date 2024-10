video suggerito

La nuova vita di Britney Spears, scrittrice da 2 milioni di copie: "Scopro qualcosa di me stessa" Britney Spears ha annunciato di star lavorando su un secondo romanzo, dopo il successo da oltre due milioni di copie del memoir: The Woman in me.

A cura di Vincenzo Nasto

Britney Spears, via Getty Images

Le storie su Instagram sono diventate uno dei canali preferenziali per le comunicazioni avute negli ultimi anni da Britney Spears. Un lungo processo di riadattamento alla realtà, dopo il confinamento di 13 anni legato alla conservatorship del padre Jamie Spears. Proprio quegli anni sono diventati i protagonisti nel suo primo romanzo, The Woman in me, oltre due milioni di copie vendute negli Stati Uniti: il romanzo è stato anche nominato per il premio British Book Awards Book of the Year, ma non solo. Perché il successo toccato da The Woman in me ha convinto anche il produttore Marc Platt e Jon Chu, che attraverso l'acquisizione dei diritti per il film da parte di Universal Pictures, stanno sviluppando un'opera in collaborazione con la popstar.

L'annuncio di un secondo romanzo dopo il successo di The Woman in me

Ma bisogna ritornare solo a qualche giorno fa, quando, nelle storie Instagram della cantante, ci sono stati due annunci. Il primo, legato a un'affermazione dello scorso gennaio, quando la cantante aveva reso pubblico il suo "addio" all'industria musicale, mentre il secondo si lega al grande successo del romanzo. Infatti, nelle sue storie Instagram ha detto: "Sono via a scrivere il mio romanzo e a scoprire qualcosa su me stessa". Si tratterebbe del secondo romanzo personale della cantante, che si andrebbe ad aggiungere anche ai due libri scritti con la madre Lynn Spears: Heart to Heart del 2000 e A Mother's Gift del 2001.

Free Britney, via Getty Images

Il movimento Free Britney

Ma perché The Woman in me ha rappresentato uno dei successi letterari del 2023? La visibilità raggiunta nei primi anni 2000 della cantante e l'improvviso oblio della sua carriera, racchiusa anche nel rapporto con suo padre Jamie Spears e la conservatorship, sono stato oggetto per anni di discussione. Tra gli aspetti di maggiore impatto per la cultura pop, c'è stato anche il movimento Free Britney, arrivato anche in un'aula di tribunale durante l'udienza per la tutela del suo patrimonio, quando l'avvocato ha affermato: "A questo punto della vita in cui sta cercando di riguadagnare in qualche modo la sua autonomia, Britney ha apprezzato il supporto dei suoi tanti fan".

Dalla prima sigaretta con la madre all'aborto con Justin Timberlake

Ma anche i litigi dei suoi genitori da piccola a Kentwood, in Lousina, passando per le prime bevute a 13 anni con la madre Lynn Spears. Tra i momenti più toccanti del memoir, anche l'episodio che lo vedeva con Justin Timberlake. Infatti, nel libro Spears racconta il momento dell'aborto: "Per me, non è stata una tragedia. Ma Justin sicuramente non era contento della gravidanza. Ha detto che non eravamo non siamo pronti per avere un bambino nella nostra vita, perché eravamo troppo giovani". Visivamente, Spears racconta i giorni successivi, sdraiata a terra in preda ai dolori della pillola consegnatagli, mentre Timberlake prova a consolarla "strimpellando la chitarra".