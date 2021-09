La Fondazione Feltrinelli presenta Going Digital: tre appuntamenti nel segno della tecnologia Dal 14 settembre ha inizio “Going Digital”, il percorso di Fondazione Feltrinelli dedicato all’analisi delle modalità attraverso cui la tecnologia ha cambiato le nostre vite. Un evento scandito da tre appuntamenti e che vedrà la partecipazione di ospiti di spessore internazionale, come l’ex Consigliere tecnologico dell’Amministrazione Obama, Alec Ross.

Dal 14 settembre ha inizio "Going Digital", il percorso di Fondazione Feltrinelli dedicato all'analisi delle modalità attraverso cui la tecnologia ha cambiato le nostre vite. Un evento scandito da tre appuntamenti e che vedrà la partecipazione di ospiti di spessore internazionale, come l'ex Consigliere tecnologico dell'Amministrazione Obama, Alec Ross.

Feltrinelli Going Digital: accrescere l'apprendimento e dimensione digitale

Il primo incontro, calendarizzato per il 14 settembre e intitolato "Accrescere l’#apprendimento e dimensione digitale", sarà impreziosito dalla presenza del diplomatico britannico Tom Fletcher, dell'economista Federica Leotta, Head of Education presso WeSchool, e del filosofo Maurizio Ferraris. L'evento, moderato dal giornalista di Sky Alfredo Giuffrè, sarà incentrato sulle modalità attraverso le quali la tecnologia ha plasmato le nostre modalità d'apprendimento.

Feltrinelli Going Digital: Big data e trasformazione digitale

Il secondo incontro è fissato per il 27 ottobre, e ospiterà il futurista Ari Wallach e l'economista dell'Università di Bari Gianfranco Vigesti. L'ultimo appuntamento, quello del 18 novembre, è intitolato "Fare #dati e dimensione digitale", e sarà dedicato interamente al mondo dei big data e ai benefici che sono in grado di offrire ai cittadini. Anche in questo caso, interverranno ospiti di caratura internazionale come Dipayan Ghosh, ricercatore presso lo Shorenstein Center on Media; Stefano Quintarelli del United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business e Federica Faini, docente “Ict & Law” presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore.