La figliastra di Slash ha lasciato dei biglietti d'addio prima di togliersi la vita Il New York Post ha scritto che a fianco del corpo di Lucy-Bleu Knight, figlia della compagna di Slash, sono stati trovati dei biglietti di addio.

A cura di Redazione Music

Slash e Lucy-Bleu Knight, via Instagram

Qualche mese fa Lucy-Bleu Knight, la figlia della compagna di Slash, chitarrista dei Guns ‘N' Roses si è tolta la vita nel suo appartamento in affitto. Nelle scorse ore il medico legale di Los Angeles ha rivelato al New York Post che la ragazza ha lasciato alcuni biglietti di addio a fianco al suo corpo senza vita. La donna, venticinquenne, è stata trovata senza vita lo scorso 19 luglio, morta per un'intossicazione da idrogeno solforato che è stata classificata come suicidio. Stando a quanto riporta il NY Post il medico legale ha rivelato, quindi, che Lucy-Bleu Knight ha lasciato alcune cose scritte e anche che aveva "una storia di malattia mentale non diagnosticata".

Trovati biglietti di addio

Per rispetto della famiglia il giornale ha scelto di non condividere il contenuto di quei biglietti: "Un pacchetto di biglietti di suicidio è stato trovato su un tavolino nella stanza principale. Secondo la famiglia, non aveva tentato il suicidio in precedenza, ma aveva avuto delle idee in precedenza" si legge nel rapporto del medico. Knight aveva usato una ghiacciaia per mescolare dosi letali di farmaci e sostanze chimiche, tra cui idrossido di cerio, acido solforico, acido cloridrico e tiosolfato di sodio in una miscela che l'ha portata alla morte. Knight è stata trovata sul pavimento del bagno del suo Airbnb che aveva prenotato per quattro giorni.

Come è stato trovato il corpo senza vita della sonna

Il manager della casa aveva provato a contattarla più volte e quando non ha ricevuto più notizie ha provato a entrare in casa ma non è riuscito ad accedere, come se qualcosa opponesse resistenza da dietro e a quel punto ha chiamato gli agenti. Quando questi sono entrati, però, hanno trovato un cartello scritto a mano che li avvisava della presenza di gas tossici nella stanza e quando hanno sentito odore chimico hanno chiamato assistenza. la donna aveva usato sacchetti di plastica e nastro adesivo per sigillare apparecchi di illuminazione, prese elettriche, prese d'aria sul soffitto e crepe nella finestra del bagno e nei pavimenti.

Le parole di Slash

Qualche giorno dopo la morte della donna, manager presso l'Electric Lady Management e tatuatrice, Slash aveva parlato così del dolore che provava: "Il mio cuore è permanentemente spezzato. Non smetterò mai di sentire la tua mancanza e di ricordare che faro di felicità, risate, creatività e bellezza sei sempre stata. E lo sei ancora. La luce più brillante nelle vite di così tante persone che ti hanno amato così tanto. Trovo conforto nella speranza che tu sia in pace ora. Ti amerò eternamente. #LBK". Sotto al post sono tanti i commenti di condoglianze e vicinanza al musicista, tra questi quello di Lenny Kravitz che gli ha scritto: "Le mie più sentite condoglianze fratello. E sì, lo è ancora! Amore alla famiglia".