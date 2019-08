Nel maggio 2017, quando apparve nel porto di Dover, la sponda inglese collegata direttamente a Calais, in Francia, e quindi all'Europa, fu subito salutato come l'ultimo capolavoro del genio di Banksy, contro la Brexit, pro migranti e in vista delle elezioni francesi che videro poi l'affermazione di Macron. Stanotte, invece, è misteriosamente sparito. Non sono ancora note le cause della rimozione (o della copertura), né da parte di chi. Secondo quanto riportato dalla Cnn, l'ormai celebre opera che ritraeva un operaio intendo a cancellare una stella dalla bandiera della Ue, proprio la Gran Bretagna della Brexit, è scomparso durante il fine settimana. Non è chiaro nemmeno se l'opera sia stata rimossa per essere rivenduta o ricoperta con la vernice.

Si sa soltanto quando appreso. E cioè che un residente di Dover, il cui nome sarebbe David Joseph Wright, ha rilasciato un'intervista all'emittente statunitense in cui dichiara che un'impalcatura di quattro piani è stata montata sabato scorso davanti alla parete e che successivamente, ieri mattina, il murale non c'era più. Dal 2017 in poi più volte i proprietari dell'edificio avevano manifestato la volontà di vendere l'opera, ma non è chiaro se questa sia stata rimossa o coperta con della vernice.

La bandiera Ue di Banksy

L'opera mostra un operaio intento a rimuovere una delle 12 stelle dal vessillo dell'Unione Europea. L'opera è certamente da attribuire a Banksy, che ha pubblicato le immagini del suo lavoro sul suo profilo Instagram. Il quotidiano Sun, che ha lanciato una campagna a favore di Brexit, aveva proiettato il messaggio "Dover & out" sulle scogliere il 24 marzo, giorno in cui la premier britannica Theresa May ha innescato l'inizio dell'uscita della Gran Bretagna dalla Ue.