Killer Mike arrestato dopo i tre premi ai Grammy 2024: "Ha aggredito un addetto alla sicurezza" I festeggiamenti di Killer Mike dopo i tre premi conquistati ai Grammy 2024 sono durati poco: il rapper è stato arrestato prima di accedere ad un locale perché avrebbe aggredito un agente della sicurezza. La notizia di TMZ.

Killer Mike, rapper statunitense pseudonimo di Michael Render, è stato arrestato dopo aver conquistato ben tre premi ai Grammy 2024. Non ha avuto il tempo di esultare per la serata a Los Angeles perché poco dopo la cerimonia è stato portato via dagli agenti della polizia in manette. Sul palco dei Grammy ha ottenuto il premio per miglior album rap, la migliore performance rap e la migliore canzone rap. Ma i festeggiamenti sono durati troppo poco.

Perché Killer Mike è stato arrestato

Il tabloid statunitense TMZ fa sapere che dietro l'arresto di Killer Mike ci sarebbe uno scontro avvenuto dopo la cerimonia dei Grammy 2024. Avrebbe litigato con una guardia di sicurezza all'esterno di un locale: il rapper avrebbe sbottato al punto da aggredirlo perché, sotto la pioggia, "non si era tolto di mezzo velocemente", scrive TMZ. La polizia avrebbe deciso di portarlo con sé, ammanettato: "Ma davvero fate? Che ca**o" sono le parole del rapper con le mani legate. Tra i presenti alla scena c'erano anche molti fan del vincitore dei Grammy, alcuni dei quali hanno fatto partire il coro ‘Free Mike'. "Le indagini sono in corso, sarà interrogato dalla polizia", riporta People.

I tre premi vinti da Killer Mike ai Grammy 2024

Killer Mike è stato arrestato subito dopo la premiazione dei Grammy 2024 che lo ha visto trionfare in tre categorie: Miglior album rap per il disco Michael, Miglior canzone rap e Miglior performance rap per il suo brano Scientists and Engineers featuring Andre 3000, Futuro ed Eryn Allen Kane. "A 20 anni, pensavo fosse bello essere uno spacciatore" – ha detto dopo aver vinto i suoi premi – "A 40 anni ho iniziato a fare i conti con i rimpianti e le cose che avevo fatto. A 45 anni ho cominciato a fare rap per raccontare la mia vita, a 48 provo un'enorme empatia e simpatia per ciò che ero".