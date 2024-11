video suggerito

Kendrick Lamar pubblica a sorpresa GNX, il suo sesto album Dodici nuovi brani e collaborazioni con SZA, Jack Antonoff e Kasami Washington. Esce a sorpresa GNX, sesto album di Kendrick Lamar.

A cura di Daniela Seclì

Kendrick Lamar ha deciso di fare ai suoi fan un regalo di Natale anticipato. Il rapper, infatti, ha pubblicato a sorpresa il suo nuovo album. Il lancio è avvenuto sui profili social della sua società, la pgLang. Il titolo del sesto album dell'artista è GNX. Dodici nuovi brani e tra le collaborazioni anche quelle con SZA, Jack Antonoff e Kasami Washington. Non pervenuta Taylor Swift.

GNX, il nuovo album di Kendrick Lamar

Kendrick Lamar ha deciso di pubblicare l'album GNX a sorpresa. Anche coloro che non si sono mai persi un tassello della carriera del rapper non si aspettavano di potere ascoltare nuova musica in questo weekend. Vediamo i titoli delle dodici tracce che compongono l'album:

Wacced Out Murals; Squabble Up; Luther; Man At the Garden; Hey Now; Reincarnated; TV Off; Dodger Blue; Peekaboo; Heart Pt. 6; GNX; Gloria.

La musica secondo Kendrick Lamar

Lo scorso 16 novembre, Kendrick Lamar ha rilasciato un'intervista ad Harper's Bazar, nel corso della quale ha raccontato come affronta il suo lavoro sul palco e come ha imparato a crearsi un'armatura che gli permette di evitare di lasciarsi buttare giù da eventuali errori durante la performance:

Ho imparato che non posso identificarmi con le mie performance sul palco. Non posso legare la mia vera identità a quella persona che è sul palco. Perché se lo facessi, significherebbe giudicare ogni mio movimento, ogni volta che sbaglio un testo, ogni volta che sono stonato. Ho dovuto sviluppare questa scorza dura a 16, 17 anni, senza sapere che non era solo per la mia carriera, ma anche per me stesso. È sicuramente una cosa da malati mentali.

Inoltre, ha spiegato di avere una spiccata spiritualità: "Parlo letteralmente con Dio tutti i giorni, tutto il giorno. Fino al punto in cui inizio a pensare di stare impazzendo".