video suggerito

Irama: “Se mettessero solo il televoto a Sanremo, forse potrei giocarmi la vittoria” Irama si racconta nei giorni del suo sold out all’Arena di Verona, dove ha ospitato artisti come Riccardo Cocciante e Sfera Ebbasta. In un’intervista a La Stampa riflette sulla sua fama, che sembra non andare d’accordo con la critica e parla della fine del ciclo di Amadeus a Sanremo: “Se ne va da vincitore”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Irama, foto di Amici

Ha debuttato all'Arena di Verona per il suo tour dal vivo e Irama si conferma un artista di grande popolarità, visto il pienone in un tempio della musica dal vivo, con uno show immersivo e ricco di sorprese, tra cui la presenza di Riccardo Cocciante e Sfera Ebbasta tra gli ospiti. Un sold out tutto per lui, visto che gli ospiti non si conoscevano ancora, che ribadisce la chiara fama di un artista reduce dall'ottimo piazzamento sanremese dei mesi scorsi.

Ma lui punta a qualcosa di più e non lo nasconde, come ha chiarito in un'intervista rilasciata a La Stampa in cui ha fatto riemergere un tema spesso sottolineato da artisti che godono di una particolare popolarità. A Sanremo, ad esempio, lui ci h provato più volte ma non è mai arrivata l'agognata vittoria, in cui lui tuttavia spera: "Se un giorno metteranno solo il televoto mi piacerebbe vedere se riesco a giocarmela".

Il ciclo di Amadeus a Sanremo: "Se ne va da vincitore"

Irama è inoltre uno degli artisti simbolo del ciclo di Amadeus a Sanremo, visto che ha preso parte al Festival per tre volte nelle cinque edizioni affidate al conduttore oggi in uscita dalla Rai. Rispetto alla chiusura del ciclo Irama non può che elogiare Amadeus: "Se ne va da vincitore e se ne va contento, quindi sono contento per lui, che ha fatto Festival bellissimi".

Leggi anche Il governo Meloni fa marcia indietro sulla sugar tax, la nuova tassa partirà nel 2025

Il rapporto con Maria De Filippi

Pochi giorni fa è tornato anche ospite ad Amici, dove tutto era iniziato anni fa. Era lì per la semifinale del talent di Maria De Filippi, dove ha presentato il nuovo singolo e nell'intervista parla anche di Maria De Filippi, colei che in un certo senso gli ha dato i natali artistici: "Una grande donna. Ci sono legato anche a livello personale. Abbiamo un bellissimo legame, ci vogliamo bene".

All'Arena con lui Cocciante, appunto, che era stato al suo fianco proprio sul palco dell'Ariston, mesi fa: "È stato è bellissimo averlo all’Arena, e Riccardo che attacca il mio pezzo “Ovunque sarai” è stata come una benedizione".