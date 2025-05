video suggerito

Inter in finale di Champions 2025, Tananai fa il tifo mentre è in aereo per Osaka: “Chiedo scusa ai passeggeri” Tananai, che era su un aereo per il Giappone, ha postato sui social l’esultanza per la finale di Champions League raggiunta dall’Inter di Inzaghi con la vittoria 4 a 3 contro il Barcellona. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tananai con la maglia dell'Inter

Che Tananai sia un tifoso sfegatato dell'Inter non è un mistero per nessuno, visto che il cantautore si riprende spesso allo stadio, esprime il suo tifo appena può e ha anche scritto una canzone per la sua squadra del cuore. Ma cosa succede quando si gioca la semifinale di Champions League contro il Barcellona e contemporaneamente sei su un aereo per Osaka, Giappone? La si guarda in volo, ovviamente, e così ha fatto Tananai che ha voluto condividere coi fan alcuni momenti di questa concitata partita, una montagna russa di emozioni che non ha risparmiato neanche Alberto Cotta Ramusino, vero nome del cantautore e che ha portato la sua squadra in finale.

"Chiedo ufficialmente scusa ai passeggeri del volo per Osaka ma EEEEEE PER LA GENTE CHEEEE", con un finale che richiama il coro europeo del 2023, diventato poi quello per lo scudetto 2024, della curva interista che fa così: "E per la gente che/Ama soltanto te/Per tutti quei chilometri che ho fatto per te/Internazionale devi vincere!". Tananai, quindi, si rifà allo stadio, dove probabilmente sarebbe stato se non fosse in viaggio per il Giappone. Il cantautore ha postato anche alcune foto e video direttamente dall'aereo, dove ha chiesto scusa, evidentemente, per un po' di entusiasmo che lo avrà prese per una partita che si può considerare epica per i colori nerazzurri.

Tananai tifa Inter sull'aereo

Maglia dell'Inter indossata, birra e stuzzichini per prepararsi alla partita, parte così il carosello del cantautore su Instagram che prosegue, però, con l'inizio del rigore di Hakan Çalhanoğlu che avrebbe portato l'INter sul 2 a 0 nei confronti del Barcellona che avrebbe rimontato fino al 2 a 3 negli istanti finali, prima del gol di Acerbi a tempo quasi scaduto: da lì storia nota, con il gol di Frattesi, il 4 a 3 finale che dopo il 3 a 3 dell'andata porta la squadra di Filippo Inzaghi in finale. Infine Tananai inquadra il tramonto dall'oblò e all'amico dice: "Sai cosa dice quel tramonto? Forza Inter".