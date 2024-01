Incidente in casa per Susanna Tamaro: “Ho fatto un piano di scale in volo, sarei potuta morire” Incidente domestico per la scrittrice Susanna Tamaro, che lo scorso 18 dicembre ha rischiato di morire. “In una crisi di sonnambulismo ho fatto un piano di scale in volo. Avrei potuto morire o rimanere paralizzata”, ha scritto su Facebook. Dal 2019 si è ritirata dalla vita pubblica a causa della sindrome di Asperger. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Incidente domestico per Susanna Tamaro. Con un lungo post su Facebook, accompagnato da una sua foto, la scrittrice ha raccontato cosa le è accaduto lo scorso 18 dicembre, quando ha rischiato di morire: "In una crisi di sonnambulismo ho fatto un piano di scale in volo". Dal 2019 l'autrice si è ritirata dalla vita pubblica a causa della sindrome di Asperger, di cui soffre da tempo.

Il racconto di Susanna Tamaro

Susanna Tamaro torna a mostrarsi sui social dopo essere sparita per alcuni giorni in occasione delle feste. "Avevo già pensato a un post per il 19 dicembre, compleanno del mio avo Ettore Schmitz – meglio conosciuto come Italo Svevo – ma la notte del 18 ho avuto un bruttissimo incidente", ha svelato la scrittrice. Poi ha raccontato che, sonnambula, è caduta dalle scale: "In una crisi di sonnambulismo, infatti, ho fatto un piano di scale in volo. Che shock quando mi sono svegliata e ho capito che stavo volando senza sapere come atterrare". Un brutto incidente per l'autrice, che però si ritiene fortunata di essere ancora viva, nonostante qualche frattura: "Eppure, già quando ero in ambulanza, non facevo altro che dirmi: come sono felice, come sono fortunata perché avrei potuto morire o rimanere paralizzata e invece sono ancora viva, pur con un po' di fratture".

"Il dolore mi ha tolto le energie per i pensieri"

Tamaro ha continuato il suo racconto ringraziando tutti coloro che le hanno mandato messaggi pieni di affetto e di pronta guarigione: "Ho pensato anche che se sono ancora qui è anche per il vostro affetto e per le tante cose che ci uniscono. Grazie per i bellissimi messaggi che mi avete mandato! Presto risorgerò!". La scrittrice, dal 2019, si è ritirata dalla scena pubblica a causa dalla sindrome di Asperger di cui soffre da anni. "La lotta con il dolore, mi ha tolto tutte le energie per i pensieri che avrei voluto condividere con voi", ha concluso.