Il successo de La Storia di Elsa Morante: la serie tv riporta in classifica anche il libro Il romanzo di Elsa Morante La Storia è tornato in classifica grazie anche alla messa in onda della serie tv Rai girata da Francesca Archibugi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il successo televisivo de La Storia, la serie girata da Francesca Archibugi e tratta dal romanzo di Elsa Morante, sta portando enorme visibilità anche sul libro della scrittrice italiana che è tornata nelle posizioni alte delle classifiche di vendita. Arrivata ormai alla terza puntata, la penultima, andata in onda ieri sera, La Storia ha conquistato milioni di persone, molte delle quali, probabilmente, non avevano letto il romanzo originario del 1974 scritto da una delle scrittrici italiane più importanti di sempre, vincitrice del Premio Strega con un altro libro, L'isola di Arturo, che se lo aggiudicò nel 1957. E questo successo televisivo, che ha i volti, tra gli altri di Jasmine Trinca, Valerio Mastrandrea, Elio Germano e Asia Argento, ha incuriosito molte e molti che evidentemente si sono recati nelle librerie fisiche e online per comprarlo.

Il libro di Elsa Morante primo tra i Tascabili

Come spesso capita, quindi, un medium tira l'altro e così una parte dei milioni di spettatori della serie Rai si è lasciata incuriosire anche dal libro, che da qualche settimana è tornato a fare capolino nelle classifiche di vendita, ridando ulteriore luce al libro di Morante, caposaldo della Letteratura italiana del ‘900. Questa settimana, infatti, La Storia è riuscita a entrare nelle classifiche degli ebook e in quella dei Tascabili più venduti d'Italia: per quanto riguarda la speciale classifica che prende in esame solo le versioni tascabili dei libri, La Storia è addirittura in testa, davanti a Icebreaker, il libro di Hannah Grace e a Due cuori in affitto di Felicia Kingsley. C'è anche da sottolineare come fu la stessa Morante a volere che il libro fosse pubblicato direttamente in edizione tascabile, fin dalla sua prima uscita.

La Storia sul podio degli ebook più venduti

Ma il libro di Elsa Morante, pur non riuscendo ancora a rientrare nella top 10 dei libri italiani, è riuscito, comunque, a entrare nella top 3 degli ebook più venduti, alle spalle solo di un bestseller come Antonio Manzini, il cui ultimo libro, pubblicato da Sellerio, è Tutti i particolari in Cronaca e dal ritorno di Michela Murgia con il suo libro postumo Dare la vita. La classifica, a cura di GFK, fa riferimento al periodo che va dall'8 al 14 gennaio ovvero a partire proprio dal giorno della prima messa in onda della prima puntata della serie televisiva che riprende la storia della maestra elementare Ida Ramundo sullo sfondo di una Roma ripresa tra gli anni della Guerra e l'immediato Dopoguerra.