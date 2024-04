video suggerito

Esce il nuovo libro di Zerocalcare: il fumettista racconta il padre e una storia familiare Zerocalcare ha annunciato il nuovo libro “Quando muori resta a me” tornando alla narrativa e raccontando il suo rapporto col padre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Cultura

Bao ha annunciato per il prossimo 7 maggio l'uscita del nuovo libro di Zerocalcare che si intitolerà "Quando muori resta a me". Il disegnatore romano torna a parlare della sua famiglia, questa volta, però, soffermandosi principalmente sul padre, il genitore meno raccontato a differenza della madre che da anni, ormai, accompagna i fan del fumettista. Zetocalcare, quindi, torna al racconto della propria famiglia e alla narrativa dopo che negli ultimi anni aveva sentito il bisogno di soffermarsi su questioni diverse, su reportage dai fronti di guerra e dai racconti di impegni civile, accompagnandoci sempre con alcuni dei suoi personaggi che sono diventati cult.

Di cosa parla "Quando muori resta a me"

A spiegare cosa racconterà questo nuovo libro è la nota stampa di presentazione della casa editrice: "Un viaggio con suo padre verso il paesino tra le Dolomiti da cui proviene la famiglia paterna sarebbe la scusa perfetta per capire meglio Genitore 2, ma Zerocalcare e suo padre sono incapaci di parlarsi di cose significative. Questo rende difficile la trasferta, quando si capisce che la loro famiglia non è vista di buon occhio – anzi, da alcuni è proprio odiata – in paese. Le radici dell'odio risalgono a prima della Grande guerra, e si intrecciano al mistero che circonda, da trentacinque anni, il giorno più misterioso ed emblematico della vita di Calcare, quello che lui fin da bambino ricorda come ‘Il giorno di Merman'".

Esce anche l'audiolibro

La nota prosegue spiegando che "negli interstizi dei non detti, l'amore incrollabile di un padre per il suo unico figlio attraversa alcune delle pagine più buie della Storia del nostro Paese, silenziosamente coraggioso". Oltre alla pubblicazione del libro ci sarà anche l'uscita dell'audiolibro – in contemporanea – letto da Zerocalcare e Neri Marcorè, proseguendo il lavoro di adattamento in formato audio delle opere di Zerocalcare.

Chi è Zerocalcare

Zerocalcare è il fumettista italiano che in questi ultimi anni ha maggiormente attirato l'attenzione del grande pubblico, riuscendo a travalicare i confini e diventando un autore apprezzato anche all'estero, grazie a libri come "La profezia dell’armadillo", "Un polpo alla gola", "Ogni maledetto lunedì (su due)", "Dodici", "L’elenco telefonico degli accolli", "Dimentica il mio nome", "Kobane Calling", "Macerie prime", "La scuola di pizze in faccia del professor Calcare", "Scheletri", "A Babbo morto", "No sleep till Shengal". A questo corpo di opere si sommano, tra le altre cose, anche i due film usciti su Netflix, ovvero "Strappare lungo i bordi" nel 2021 e "Questo mondo non mi renderà cattivo nel 2023".