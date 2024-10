video suggerito

Il ritorno di Nero a Metà, la celebrazione di Pino Daniele 44 anni dopo Il prossimo 22 novembre sarà pubblicata una riedizione di uno dei classici della musica italiana in vinile: Nero a metà di Pino Daniele.

A cura di Vincenzo Nasto

Pino Daniele, foto di LaPresse

Il prossimo 22 novembre ritorna in una nuova edizione Nero a Metà di Pino Daniele. Uno degli album più iconici dell'autore campano, in cui sono contenuti singoli come Quanno Chiove, A Me Me Piace ‘O Blues, Alleria e Nun Me Scoccià ritorna in vinile con il miglior livello possibile di qualità sonora, con un un trasferimento in alta risoluzione digitale dai nastri analogici originali. Il lavoro del vinile è stato affidato a PPM Italy, fabbrica italiana specializzata che ha garantito una qualità perfetta della stampa e del packaging del disco. Il progetto venne realizzato in collaborazione con James Senese (sax), Agostino Marangolo (batteria), Rosario Jermano (percussioni), Gigi De Rienzo (basso), Ernesto Vitolo (tastiere) insieme ad altri ospiti come Enzo Avitabile, Aldo Mercurio, Mauro Spina e Karl Potter.

Nero a metà, foto di Comunicato Stampa

Le certificazioni FIMI conquistate negli anni da Nero a Metà di Pino Daniele

A 44 anni di distanza dalla sua uscita, Nero a Metà rimane uno degli album di maggior successo dell'autore partenopeo. Certificato disco di platino FIMI nel 2021, ha venduto oltre 300mila copie fisiche nei primi anni 80′: il progetto segue tutt'ora un suo percorso di riconoscibilità nel nuovo pubblico, soprattutto legato allo streaming. Potrebbe esser una delle chiavi di lettura per i grandi traguardi tagliati nell'ultimo anno da questo progetto, con varie certificazioni FIMI raccolte dai brani al suo interno. Dal disco d'oro di A Me Me Piace ‘O Blues a quello di platino per Quanno Chiove, Nero a Metà rimane una delle più grandi pubblicazioni di Pino Daniele, riconosciuto come il progetto della definitiva maturazione del cantante. Ma come nasce il titolo?

Come nasce il titolo Nero a Metà

Un primo indizio lo ha lasciato proprio l'autore sulle note di copertina dell'epoca, dedicando l'album al cantante degli Showmen Mario Musella, scomparso poco prima della pubblicazione del disco, definito da Pino Daniele Nero a metà in quanto figlio di madre napoletana e di padre nativo americano. Mentre sul sito ufficiale www.pinodaniele.com, vengono riportate queste parole dell'autore: "Il titolo Nero A Metà, legato ad un concetto musicale, fu anche inspirato da un bellissimo libro che uscì negli anni 70, Nero Di Puglia che è la storia di un uomo di colore che nasce nel sud, un po’ come la storia del mio amico James Senese, inutile dire che per me il pezzo più bello è Quanno Chiove, una delle mie prime canzoni d’amore… tanto l’aria s’adda cagna’! C’era tanta voglia di cambiare le cose e la musica ci aiutava molto".