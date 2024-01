A 9 anni dalla scomparsa di Pino Daniele, Quanno Chiove è stata certificata disco di platino Quanno Chiove di Pino Daniele, contenuta nel terzo album in studio del cantante Nero a Metà, è stata certificata disco di platino a 9 anni dalla scomparsa del cantautore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Pino Daniele, foto di LaPresse

elle scorse ore la FIMI ha pubblicato la lista dei singoli italiani certificati nell'ultima settimana del 2023: all'interno è possibile trovare uno dei brani più riconosciuti di Pino Daniele, a 9 anni dalla sua scomparsa. Stiamo parlando di Quanno chiove, uno dei manifesti del terzo album di Pino Daniele Nero a metà, certificato disco di platino. Si tratta dell'ennesimo riconoscimento musicale a uno dei progetti più fortunati nella carriera dell'autore, pubblicato nel 1980, e che proprio in questo episodio racconta la vita, la quotidianità di una donna, di una prostituta. Sono molte le immagini trasmesse in questa canzone, dal rumore dei tacchi nei vicoli di Napoli, a un lavoro che non permette più alla donna di ridere, fino ad arrivare all'acqua che ripulisce dallo sporco della vita e di un mestiere. Negli anni, la canzone è stata interpretata da voci femminili come Mina e Giorgia, ma il brano è stato tradotto anche in inglese con il titolo It's Raining e in portoghese, riprodotto nel 1994 dalla cantante brasiliana Patrícia Marx.

I brani certificati di Pino Daniele negli ultimi 12 mesi

Quanno Chiove rappresenta anche la canzone più ascoltata su Spotify dell'album Nero a metà, superando i 18 milioni di ascolti. Ma non è l'unica canzone ad esser stata certificata negli ultimi 12 mesi per Pino Daniele, anzi. Il 2023 è stato un anno molto proficuo, soprattutto per alcuni successi senza tempo: si potrebbe partire da A me me piace ‘o blues, certificata disco d'oro, e contenuta anch'essa nell'album Nero a metà. Un piccolo passo indietro e potremmo trovare Je So' Pazzo, contenuto nel secondo album omonimo di Pino Daniele, certificata disco di platino. La canzone è stata anche riproposta sul palco di Tiziano Ferro e Massimo Ranieri a giugno 2023. Un passo avanti e troviamo Yes I Know My Way, contenuta nel quarto album del cantante Vai Mo', certificata disco d'oro, come Vento di passione con Giorgia e quello di Resta Resta cu mme in Non calpestare i fiori nel deserto. Pino Daniele, nel 2023, è stato anche ripreso sul palco dello Stadio Diego Armando Maradona dai Coldplay in concerto, che si sono esibiti con Napule è, contenuto in Terra Mia del 2008.

Il saluto di Vasco Rossi ed Eros Ramazzotti

A 9 anni dalla scomparsa, sono molti gli artisti che hanno voluto rendere omaggio a Pino Daniele nelle scorse ore sui social. Si parte da Vasco Rossi che lo celebra con una storia su Instagram, in cui viene ripreso un concerto dell'autore emiliano all'allora Stadio San Paolo, in cui ricordava Pino Daniele così: "Napoli è mille culure, e io questa sera voglio dedicare questo concerto a un caro amico e un grande artista". Sempre su Instagram è arrivato il ricordo di Eros Ramazzotti, che ha scelto di postare nelle storie una foto di Pino Daniele, con la didascalia: "Ciao Maestro, ci manchi". A questi si aggiungono i saluti sui social anche di due rapper come Rocco Hunt e Clementino: il secondo ha postato foto di repertorio dei loro incontri in studio per registrare Da che parte stai?. Si tratta dell'ultima traccia composta dal cantautore napoletano che poi scomparirà nel gennaio successivo.