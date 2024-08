Il ricordo di Francesco Renga, testimone di nozze di Massimo Cotto: “Impossibile pensare a qualsiasi cosa senza di te”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Nelle prime ore di oggi, venerdì 2 agosto è giunta la notizia della morte di Massimo Cotto, il popolare conduttore radiofonico, sconvolgendo il mondo della musica e non solo. A ricordarlo, con parole cariche di commozione è Francesco Renga. Il cantautore è stato anche suo testimone di nozze ed era legato alla voce di Virgin Radio, da una profonda amicizia.

Il ricordo di Francesco Renga

Tanti i messaggi legati al ricordo di Massimo Cotto, una volta diffusa la notizia della sua scomparsa, arrivati da artisti che con lui avevano lavorato e condiviso stralci di vita. Francesco Renga era legato al conduttore per motivi che superavano la stima professionale, ma che toccavano una sfera più intima e privata. Nel 2006, infatti, fu testimone di nozze dello speaker con Chiara Buratti, ed è infatti lei che nomina in queste righe, parlando di come lei gli avesse raccontato "tutto", nei giorni precedenti alla scomparsa. Il cantante, quindi, ricorda l'amico scrivendo:

Ciao Massimo… dovevamo vederci appena qualche giorno fa, al concerto che tu avevi organizzato per noi nella tua città, Asti. Chiara mi aveva già detto tutto. Ma io non volevo crederci, perché è impossibile pensare a qualsiasi cosa senza di te… sei una costante della mia esistenza, non solo professionale, soprattutto umana. Lo sarai ancora, perché certe cose non si perdono mai, magari restano nascoste… come in attesa, ma rimangono lì. A portata di mano. Fai buon viaggio amico mio. Se riesci fammi sapere come stanno tutti.

Un vuoto incolmabile, quindi, che ha colpito tantissimi artisti. Eppure, le cause della scomparsa di Massimo Cotto non sono state rese note. Diversi giorni fa, stando ad alcune notizie trapelate in queste ore, il conduttore radiofonico era stato ricoverato nell'ospedale di Asti, a seguito di un malore. Non sono state poi forniti ulteriori dettagli, né dallo staff della Virgin Radio, né dalla moglie che, invece, gli ha dedicato un commovente post sui social.